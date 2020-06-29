Представлен новый мяч чемпионата России по футболу сезона-2020/2021

https://static.news.ru/photo/3324ec78-ba15-11ea-9b96-fa163e074e61_660.jpg Фото: @nikefootball/Instagram

В сезоне-2020/21 футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) будут играть мячом Nike Flight Ball.

Мяч разработан по новым технологиям и обеспечивает на 30% более точную траекторию, чем предыдущая версия Nike Merlin. Помимо этого, он имеет единую конструкцию из четырёх панелей, поэтому у него на 40% меньше жестких швов, чем у традиционного 12-панельного мяча, сообщает пресс-служба РПЛ.

Calling the fast, the free, the fearless. Football is back, and thereâs a brand new ball rolling in your direction. Get ready to #playwithlove pic.twitter.com/h1N1RGb2IG — Nike Football (@nikefootball) June 29, 2020

Таким же мячом будут играть в Английской премьер лиги (РПЛ) и итальянской Серии А.

Ранее NEWS.ru писал, что в матчах 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи», «Спартак» сыграл вничью с «Уфой», «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:0, «Динамо» сыграло вничью со столичным ЦСКА, футболисты «Ростова» нанесли поражение тульскому «Арсеналу» со счётом 2:1, а «Урал» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1.