Представлен новый мяч чемпионата России по футболу сезона-2020/2021

В сезоне-2020/21 футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) будут играть мячом Nike Flight Ball.
Мяч разработан по новым технологиям и обеспечивает на 30% более точную траекторию, чем предыдущая версия Nike Merlin. Помимо этого, он имеет единую конструкцию из четырёх панелей, поэтому у него на 40% меньше жестких швов, чем у традиционного 12-панельного мяча, сообщает пресс-служба РПЛ.
Таким же мячом будут играть в Английской премьер лиги (РПЛ) и итальянской Серии А.
Ранее NEWS.ru писал, что в матчах 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи», «Спартак» сыграл вничью с «Уфой», «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:0, «Динамо» сыграло вничью со столичным ЦСКА, футболисты «Ростова» нанесли поражение тульскому «Арсеналу» со счётом 2:1, а «Урал» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1.