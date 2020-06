Представлен новый мяч чемпионата России по футболу сезона-2020/2021

Мяч разработан по новым технологиям и обеспечивает на 30% более точную траекторию, чем предыдущая версия Nike Merlin. Помимо этого, он имеет единую конструкцию из четырёх панелей, поэтому у него на 40% меньше жестких швов, чем у традиционного 12-панельного мяча, сообщает пресс-служба РПЛ.

Calling the fast, the free, the fearless. Football is back, and there’s a brand new ball rolling in your direction. Get ready to #playwithlove pic.twitter.com/h1N1RGb2IG