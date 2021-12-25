Представитель Захаряна назвал фейком слухи о переходе футболиста в «Реал»

Геннадий Голубин, представитель хавбека московского «Динамо» Арсена Захаряна, назвал не соответствующими действительности слухи об интересе к российскому футболисту со стороны мадридского «Реала». В разговоре с Metaratings он охарактеризовал их как фейк.

Эта информация — фейковый вброс, — сказал Голубин.

25 декабря появилась информация, что мадридский «Реал» якобы проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Захаряну. Отмечалось, что с представителями московского клуба уже общался Срджан Еремич (агент Луки Модрича), однако он сам опроверг эти сведения.

Захарян дебютировал за взрослую команду «Динамо» в 2020 году. Впоследствии он провёл 31 матч за «бело-голубых», в которых отметился семью голами и 12 результативными передачами. За сборную России он впервые сыграл 1 сентября 2021 года. В четырёх встречах он записал на свой счёт одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил против продления контракта с нападающим Артёмом Дзюбой. Соглашение с форвардом истекает летом 2022 года.