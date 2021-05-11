Представитель Гогуа рассказал, покинет ли футболист ЦСКА этим летом

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Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, заявил, что футболист не покинет футбольный клуб ЦСКА этим летом.

Ранее в СМИ появилась информация, что «армейцы» могут расстаться с тремя футболистами, среди которых была названа фамилия ивуарийского игрока.

Ни я, ни Гогуа об этом не знаем — это раз. Информация по Седрику является левой. Он останется в ЦСКА. Если думают, что Гогуа — мальчик для битья, то это ошибка. Сейчас он сыграет последний матч за волгоградцев и будет оформляться на сборы с ЦСКА, — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, он является одним из лучших защитников «Ротора» и светлым пятном. Этот игрок мог бы помочь любой команде, начиная с «Зенита», заканчивая «Локомотивом» и «Спартаком».

Если главный тренер ЦСКА Ивица Олич не дурак, то он увидит, что Гогуа — защитник лучше ,чем у них есть на сегодняшний день. Пока ведь «армейцы» в каждой игре пропускают. А Седрик, играя в «Роторе» показал, что является светлым пятном в коллективе, — добавил он.

26-летний защитник перешёл в ЦСКА в августе 2019 года. В дебютном матче за «красно-синих» Седрик забил гол в ворота тульского «Арсенала» и принёс своей команде победу. С 2020 года он выступает за волгоградский «Ротор» на правах аренды.

8 мая ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги со счётом 3:1. Главный тренер ЦСКА Ивица Олич оценил победу своего коллектива.