Представитель футбольного клуба «Уфа» заразился коронавирусом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский футболист Фёдор Смолов, в настоящее время на правах аренды выступающий за испанский клуб «Сельта» (Виго), показал кадры из раздевалки, на которых коллеги россиянина по клубу ругаются на русском языке.

Героями ролика, который Смолов выложил в сторис Instagram, стали мексиканский защитник Нестор Араухо и турецкий полузащитник Окай Йокушлу. Российский форвард по-английски обращается к коллегам с просьбой продемонстрировать свои навыки владения...