Представитель футбольного клуба «Уфа» заразился коронавирусом

Тест на коронавирус представителя футбольного клуба «Уфа» дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировал. Предписало ему нахождение на карантине. Сотрудники и игроки «Уфы» сдали очередные тесты на коронавирусную инфекцию и ждут результатов. В остальных клубах новых заболевших нет, — говорится в заявлении РПЛ.
Уточняется, что предыдущий тест игроки и сотрудники «Уфы» сдавали перед матчем 28-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1), который состоялся 12 июля.
Ранее СМИ сообщали, что минимум у трёх игроков футбольного клуба «Уфа» подозревают коронавирус после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».
Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов опроверг информацию о случаях заражения коронавирусом в команде, писал NEWS.ru.
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