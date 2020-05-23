Правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу с 8 июня

https://static.news.ru/photo/c28eaac2-9cf4-11ea-b8f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Insidefoto/www.imago-images.de/Global Look Press

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о решении возобновить чемпионат страны по футболу 8 июня.

Настало время вернуться ко многим повседневным делам. Среди них — национальные чемпионаты по футболу, которые возобновятся уже 8 июня, — цитирует Санчеса Marca.

Чемпионат Испании по футболу приостановлен с 12 марта из-за распространения COVID-19 на неопределённый срок.

Ранее сообщалось, что все команды Ла Лиги будут проводить упражнения поодиночке, ограничив список тренеров и сотрудников, которые смогут находиться на клубных базах, писал NEWS.ru.