Правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу с 8 июня

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о решении возобновить чемпионат страны по футболу 8 июня.
Настало время вернуться ко многим повседневным делам. Среди них — национальные чемпионаты по футболу, которые возобновятся уже 8 июня, — цитирует Санчеса Marca.
Чемпионат Испании по футболу приостановлен с 12 марта из-за распространения COVID-19 на неопределённый срок.
Ранее сообщалось, что все команды Ла Лиги будут проводить упражнения поодиночке, ограничив список тренеров и сотрудников, которые смогут находиться на клубных базах, писал NEWS.ru.
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