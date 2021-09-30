«Пранк вышел из под контроля»: реакция на сенсационную победу «Спартака»

«Спартак» одержал одну из самых удивительных побед в новейшей истории. Дело не в том, что «красно-белые» не способны обыгрывать такие клубы, как «Наполи», очень даже способны, они это уже делали. Причём делали во времена, когда за итальянцев играл Диего Марадона, тот «Наполи» был посильнее этого. Дело в том, что перед этим матчем в «Спартак» не верили даже частично их собственные болельщики, говорю об этом со знанием дела.

Московский клуб находится в низкой точке волнообразной кривой, по которой складывается его судьба с владельцем Леонидом Федуном: сменился тренер, сезон под руководством нового начался слабо. А «Наполи», напротив, на полном ходу с Лучано Спаллети, они лидируют в Серии А и играют почти идеально: шесть побед и одна ничья в семи матчах. Кто вообще мог подумать, что «Спартак» будет тем клубом, который остановит это движение? Но он им стал. И болельщиков это впечатлило.

Неплохая шутка о злободневном:

А это отсылка к домашнему чемпионату мира — 2018, если кто-то не догадался.

К победе «Спартака» были причастны сразу два Руя: Витория, который тренер, и Марио — защитник «Наполи», который получил красную карточку ещё в первом тайме. Но умалять заслуг первого не нужно, конечно.

Ещё одна шутка на эту тему от Глебчика:

ÐÐ°ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ-ÑÐ¾ Ð ÑÑ Ð²ÑÐ³Ð½Ð°Ð»Ð¸ — Gleb Chernyavskiy (@glebke) September 30, 2021

Ну а это отсылка к легендарной фразе Романа Широкова, сказанной им после победы сборной России над Андоррой в отборе Евро-2012.

Народное творчество:

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Ð Ð¡Ð¿Ð°ÑÑÐ°Ðº Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð²ÐµÑÐ¸ÑÑ!!!! — ÐÐ»Ð°Ñ ÐÐ°Ñ (@ZlayaBunny) September 30, 2021

А вот это очень жестоко. Очень! Но смешно. «Спартак», как известно, пропустил на 12-й секунде.

Ещё немного юмора. Саша Кокорин — это всегда повод улыбнуться. За почти год в Италии он не сделал ни одного результативного действия. А Максименко сегодня результативно ошибся, как известно.

«Спартак» теперь вышел на второе место в группе и остался в борьбе за выход в плей-офф Лиги Европы. После домашнего поражения от «Легии» казалось, что этой борьбы быть просто не может. Единственное, за что можно было сражаться, это не повторить свой же антирекорд в Европе: шесть поражений в группе с разницей мячей 1:18. Но теперь можно помечтать и большем.

Правда, мечтать лучше аккуратно, потому что два следующих матча будут против английского «Лестера», состав которого превосходит спартаковской на всех позициях. Выиграть у них будет невероятно тяжело, хотя у «Легии» только что это получилось, они обыграли английский клуб дома со счётом 1:0.

Вполне возможно, с матча с «Наполи» для «Спартака» начался сезон-2021/22. Это важный сезон в истории клуба, ведь клубу исполняется 100 лет. Этот сезон ещё можно спасти, но, чтобы сделать это, в каждом следующем матче нужно будет играть как минимум так же, как с итальянцами, а желательно и получше.