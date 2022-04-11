Последние из россиян: как футболисты представляют страну в Европе

С конца февраля российский футбол находится под тотальным баном. В международных турнирах не могут участвовать ни клубы, ни сборные, однако несколько россиян присутствуют в европейских чемпионатах и продолжают выходить на поле. Рассказываем об их успехах после того, как политическая обстановка в мире резко изменилась.

Возвращение легенды

10 апреля случилось долгожданное событие. На поле в составе «Фиорентины» впервые за два месяца вышел Александр Кокорин. Это произошло на 86-й минуте выездного матча против «Наполи» при счёте 3:2 в пользу гостей.

Суммарно россиянин находился в игре девять минут, в течение которых он семь раз коснулся мяча. Форвард сделал три точные передачи, столько же раз потерял мяч, выиграл одно из двух единоборств и заработал штрафной. Главное — «Фиорентина» в концовке не пропустила, так что скромный вклад Кокорина в успех команды можно и нужно отметить.

Болельщики «Фиорентины» в соцсетях встретили появление Кокорина на поле весьма иронично. Один из фанатов написал остроумный пост о том, что «фиалки» решили продемонстрировать «Наполи» крайнюю степень неуважения.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» истекает только через два года, а итальянцы очень хотят как можно быстрее избавиться от футболиста, который не приносит никакой пользы, зато получает огромную зарплату. Так что редкие выходы на замену россиянина наверняка связаны с желанием клуба продемонстрировать потенциальным покупателям, что Кокорин жив и даже может бегать.

Алексей из Бергамо

Ощутимо лучше в Италии обстоят дела у другого российского футболиста — Алексея Миранчука. В «Аталанте» на атакующего полузащитника реально рассчитывают, а он сам является если не ключевым, то достаточно важным игроком для команды. 28 февраля футболист впервые сыграл после травмы во встрече Серии А с «Сампдорией», и возвращение получилось триумфальным.

Алексей Миранчук Stefano Nicoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянин вышел на замену на 59-й минуте, после чего отметился голом и результативной передачей. Тренерский штаб оценил успехи Мианчука, после подвигов в игре с «Сампдорией» россиянин дважды выходил на поле в чемпионате Италии с первых минут, однако оба матча «Аталанта» проиграла, а россиянин не смог отметиться результативными действиями.

Ещё один голевой пас Миранчук записал на свой счёт 3 апреля, выйдя на замену в проигранном поединке «Наполи» (1:3). Продолжает россиянин играть и в Лиге Европы, где пока ему не удаётся совершить результативных действий.

Князь «Монако»

Самый дорогой российский футболист Александр Головин в середине февраля восстановился от травмы и начал снова выходить на поле в составе «Монако», но пока выступает нестабильно. В чемпионате Франции 10 апреля в матче с «Труа» он сделал голевую передачу, которая стала первым результативным действием Головина в Лиге 1 в 2022 году. Нельзя не отметить положительную тенденцию по части попадания хавбека в стартовый состав — в последних трёх матчах чемпионата это произошло три раза.

Александр Головин Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Головин был одним из лучших в составе «Монако» в матче со звёздным ПСЖ, который монегаски обыграли со счётом 3:0, однако для выхода на новый уровень полузащитнику нужно прибавить в стабильности. Сделать это во многом не удаётся из-за травм, которые преследуют россиянина с пугающей регулярностью.

Курс на Россию

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, услышав рассуждения о подверженности Головина травмам, наверняка рассмеялся бы в голос. Вот кто действительно лечится больше, чем играет. С начала года хавбек сидел в глубоком запасе, на поле он стал появляться на несколько минут только в последних матчах. Отец игрока, Дмитрий Черышев, недавно заявил о желании футболиста перейти в московский «Спартак». Так что у 31-летнего полузащитника есть шанс впервые в карьере стать футболистом российского клуба.

Вернуться на родину вполне может и голкипер Никита Хайкин, выступающий за норвежский «Будё-Глимт». Сейчас его команда в шаге от выхода в полуфинал Лиги конференций, а вратарь является железным первым номером клуба. Возможно, Хайкину всё же не стоит обращать внимание на интерес из России и остаться в Европе, ведь пока отечественный футбол остаётся продуктом с весьма мутными перспективами.

Остаться в Европе может и Фёдор Чалов, который принадлежит ЦСКА, но на правах аренды выступает за «Базель». За швейцарский клуб он пока забил только три мяча в 11 матчах, но проблем с игровой практикой нет. В ближайшие недели станет понятно, заинтересована ли команда в выкупе форварда у москвичей.