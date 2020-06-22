Юные футболисты «Ростова», которые с разгромным счётом уступили «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (1:10), покорили сердца многих людей. А вратарь ростовчан Денис Попов, который отразил 15 мячей, установив рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ), стал настоящим героем. На игру 17-летнего голкипера обратили внимание даже в Туманном Альбионе. О молодом специалисте написали в английском издании Daily Mail. NEWS.ru — о жизни Дениса Попова до и после матча с «Сочи», а также о возможных игровых перспективах футболиста.

Что известно о Денисе Попове

17-летний голкипер начал свой футбольный путь в городе Волжске. Правда, поначалу он выступал на позиции нападающего, об этом «Чемпионату» сообщил отец Дениса Попова Владимир. На одном из детских турниров юного нападающего поставили на позицию вратаря, так как действующие голкиперы плохо себя проявляли. В итоге Денис, впервые встав в раму, принёс детской команде третье место. Так и начался новый виток в футбольной карьере бывшего нападающего. Но смена амплуа — это не единственная сложность, с которой футболист столкнулся на начальном этапе своего пути. Футболисту было около 13 лет, когда ему пришлось переехать в интернат «Ростова». Школу, в которой он занимался в Волжске, закрыли. Чтобы продолжить заниматься футболом, необходимо было сменить маршрут. Родители отвезли мальчика на просмотр в Ростов, где он в конечном счёте и остался.

Если говорить об игровых качествах, то, конечно, показателем для всех нас будет недавний матч против «Сочи». Да, команда проиграла с разгромным счётом, да, десять мячей оказались в сетке ворот молодого голкипера, однако итоговое количество пропущенных голов могло в разы превосходить, если бы не отличная игра вратаря.

В первом тайме Денис Попов вытащил девять мячей, ключевым из которых стал отражённый пенальти от великого Зе (нападающий «Сочи» Антон Заболотный). Во втором тайме, когда в ростовские ворота залетало практически всё, Попов отбил шесть мячей. Итоговое количество в 15 сейвов стало рекордом РПЛ. Стоит отметить, что голкипер реагировал на разные мячи: отражал ближние удары, переводил в сторону сильные выстрелы, отбивал пенальти. В общем, показал за одну игру неплохой функционал.

Впоследствии стало известно, что Попов является мастером по отраженно пенальти (знал бы об этом Заболотный до игры, вряд ли бы взялся пробивать пенальти). Люди из окружения футболиста отмечают, что у него есть своя методика для 11-метровых ударов: он следит за разбегом, ударной ногой бьющего. Правда, в послематчевом интервью он отметил, что угадал, куда пробьёт Заболотный. Сказано это было из скромности или действительно везение сыграло свою роль — непонятно. Однако как бы то ни было, его самоотверженная игра не оставила равнодушным многих футбольных болельщиков.

vk.com/denisos46

Как изменилась жизнь Попова после матча с «Сочи»

Ожидаемо, что после игры социальные сети молодого вратаря были взорваны словами поддержки, благодарности и восхищения. Многие известные медийные личности, эксперты, действующие голкиперы РПЛ отмечали игру Дениса Попова. За двое суток число подписчиков в Instagram у ростовского вратаря выросло в энное количество раз. Денис Попов даже обогнал футбольный клуб «Сочи» по этому показателю.

Но есть событие всё же покруче, чем количество подписчиков в социальной сети. Накануне английское издание Daily Mail опубликовало статью о подвигах 17-летнего вратаря «Ростова», в которой английские специалисты отметили, что за такую игру голкипера не отругал бы даже известный своими резкими высказываниями в адрес многих футболистов Рой Кин, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», который сейчас работает на телевидении.

Russian Premier League team Rostov let in ten after 17-year-old sets new record for shots saved https://t.co/MYpkXTBPsw — MailOnline Sport (@MailSport) June 20, 2020

Какое будущее ждёт вратаря «Ростова»

Популярность, к которой так или иначе стремятся многие 17-летние мальчишки, имеет предпосылки стать не единственным достижением футболиста. Он талантлив, молод и если дальше будет проявлять себя на высоком уровне, то сможет в будущем рассчитывать на хорошую карьеру. Правда, эксперты NEWS.ru призывают не торопить события.

Известный футбольный скаут Павел Кучеров, который в том числе имел опыт работы на английском рынке (работал скаутом в лондонском «Арсенале» и «Эвертоне»), считает, что один матч не является показателем. Всё будет зависеть от последующих результатов.

Какого-то интереса к Денису Попову не было ранее. По воле судьбы эти молодые ребята были брошены в бой: кто-то из них проявил себя лучше, кто-то — хуже. Естественно, подобный матч не мог не привлечь внимание. Любое издание, особенно английское, которое следит за всем, что движется, обратило внимание на ситуацию. В нашем случае — на голкипера ростовской команды, который неплохо себя проявил. Но разговоры о каком-то серьёзном трансфере и даже интересе пока преждевременны. Это очень долгая дорога. Всё будет зависеть от того, как он ближайшие полгода будет развиваться. Если он будет до конца чемпионата и в следующем сезоне часто занимать место в воротах основного состава «Ростова» — это одна ситуация. А если мы его больше никогда не увидим, какой к нему может быть интерес и зачем, — сказал Кучеров в беседе с корреспондентом NEWS.ru

Его словам вторит другой известный футбольный агент Алексей Сафонов, отмечая при этом, что в возрасте Дениса Попова многие уже проявляли себя на высоком уровне.

Он сыграл только одну игру, в которой причём пропустил десять мячей. Да, он молодец, что совершил несколько сейвов, тащил команду, как мог, но он ещё ребёнок. Просто так сложились обстоятельства, что он вышел на этот матч. Его карьера ещё может повернуться в любую сторону. Ему ещё работать и работать. Думаю, он сам это прекрасно понимает. Ни до матча об этом футболисте не было ничего известно, ни после. Акинфеев вот тоже встал в ворота приблизительно в его возрасте и до сих пор играет. А сколько таких было! Из-за одной игры поднимать шумиху не стоит, — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Мы верим, что Денис Попов сможет вырасти в большого голкипера, но чтобы этого добиться, действительно придётся приложить немало усилий. Однако начало уже положено.