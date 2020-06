17-летний голкипер начал свой футбольный путь в городе Волжске. Правда, поначалу он выступал на позиции нападающего, об этом «Чемпионату» сообщил отец Дениса Попова Владимир. На одном из детских турниров юного нападающего поставили на позицию вратаря, так как действующие голкиперы плохо себя проявляли. В итоге Денис, впервые встав в раму, принёс детской команде третье место. Так и начался новый виток в футбольной карьере бывшего нападающего. Но смена амплуа — это не единственная сложность, с которой футболист столкнулся на начальном этапе своего пути. Футболисту было около 13 лет, когда ему пришлось переехать в интернат «Ростова». Школу, в которой он занимался в Волжске, закрыли. Чтобы продолжить заниматься футболом, необходимо было сменить маршрут. Родители отвезли мальчика на просмотр в Ростов, где он в конечном счёте и остался.

Если говорить об игровых качествах, то, конечно, показателем для всех нас будет недавний матч против «Сочи». Да, команда проиграла с разгромным счётом, да, десять мячей оказались в сетке ворот молодого голкипера, однако итоговое количество пропущенных голов могло в разы превосходить, если бы не отличная игра вратаря.

В первом тайме Денис Попов вытащил девять мячей, ключевым из которых стал отражённый пенальти от великого Зе (нападающий «Сочи» Антон Заболотный). Во втором тайме, когда в ростовские ворота залетало практически всё, Попов отбил шесть мячей. Итоговое количество в 15 сейвов стало рекордом РПЛ. Стоит отметить, что голкипер реагировал на разные мячи: отражал ближние удары, переводил в сторону сильные выстрелы, отбивал пенальти. В общем, показал за одну игру неплохой функционал.

Впоследствии стало известно, что Попов является мастером по отраженно пенальти (знал бы об этом Заболотный до игры, вряд ли бы взялся пробивать пенальти). Люди из окружения футболиста отмечают, что у него есть своя методика для 11-метровых ударов: он следит за разбегом, ударной ногой бьющего. Правда, в послематчевом интервью он отметил, что угадал, куда пробьёт Заболотный. Сказано это было из скромности или действительно везение сыграло свою роль — непонятно. Однако как бы то ни было, его самоотверженная игра не оставила равнодушным многих футбольных болельщиков.

Ожидаемо, что после игры социальные сети молодого вратаря были взорваны словами поддержки, благодарности и восхищения. Многие известные медийные личности, эксперты, действующие голкиперы РПЛ отмечали игру Дениса Попова. За двое суток число подписчиков в Instagram у ростовского вратаря выросло в энное количество раз. Денис Попов даже обогнал футбольный клуб «Сочи» по этому показателю.

Но есть событие всё же покруче, чем количество подписчиков в социальной сети. Накануне английское издание Daily Mail опубликовало статью о подвигах 17-летнего вратаря «Ростова», в которой английские специалисты отметили, что за такую игру голкипера не отругал бы даже известный своими резкими высказываниями в адрес многих футболистов Рой Кин, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», который сейчас работает на телевидении.