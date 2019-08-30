После домашнего поражения (1:2) от португальской «Браги» в ответном матче заключительного квалификационного раунда Лиги Европы с журналистами пообщался аргентинский форвард «красно-белых» Эсекиэль Понсе.

«Никаких пораженческих настроений при счёте 0:2 не было»

— Подобный результат — большая боль для всех нас, потому что все футболисты «Спартака» очень хотели поиграть в Лиге Европы, — признался Понсе. — Это прекрасный турнир, очень качественный, и он был нашей целью. Очень жаль, что мы не смогли её достигнуть, проиграв в ответном матче.

— В чём конкретно «Брага» оказалась сильнее «Спартака»? Может, была просто удачливее?

— Так сложился матч, к сожалению... В первом тайме у нас были два хороших момента ещё при счёте 0:0, которыми мы не смогли воспользоваться. Затем пропустили два мяча, и при таком раскладе было уже тяжело перевернуть игру в свою пользу.

— «Брага» выглядела более организованной командой, тогда как «Спартак», похоже, больше полагался на импровизацию...

— Может быть, со стороны так и могло показаться. Потому что когда тебе нужно отыгрываться и забивать голы, возможно, эмоции немного захлёстывают и появляются элементы той импровизации, о которой вы говорите. Тем не менее, считаю, первый тайм мы неплохо начали, владели мячом, было несколько хороших моментов. Но после двух пропущенных мячей, когда тебе нужно забивать уже четыре, было сложно что-то исправить.

— Насколько тяжело было выходить на второй тайм при счёте 0:2? В тот момент ещё верили, что можно изменить ход встречи?

Игрок ФК "Брага" Жоау Лобу Алвеш Палинья Гонсалвеш и игрок ФК "Спартак" Роман Зобнин (в центре слева направо) в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона-2019/20 между ФК "Спартак" (Россия, Москва) и ФК "Брага" (Португалия, Брага) Григорий Сысоев/РИА Новости

— Никаких пораженческих настроений ни в коем случае у нас не было! В «Спартаке» все выходят на поле с единственной целью — победить. Даже несмотря на то, что при двух пропущенных мячах нам нужно было забивать четыре, упадка ни у кого не было, никто головы и рук не опускал. Все старались и бились до конца.

— Лично для вас создавала проблемы дисквалификация, из-за которой вы пропустили три матча в чемпионате России и могли играть только в Лиге Европы? Может быть, не хватало игровой практики?

— Нет, потому что как раз благодаря Лиге Европы у меня была нормальная игровая практика — одна игра в неделю. Но в любом случае это не может быть оправданием нашему поражению. Единственное, что остаётся сделать, — думать о следующем матче, готовиться к предстоящей важной игре с «Зенитом».

«Понимаю важность матча с „Зенитом“ — это игра за шесть очков»

— Вам уже объяснили, что для болельщиков «Спартака» означает поединок с «Зенитом»?

— Да, конечно! Отлично понимаю значимость этого матча — во-первых, потому что это дерби, во-вторых, потому что это игра, как принято говорить, за шесть очков. В случае победы у «Спартака» есть хороший шанс возглавить турнирную таблицу. Все отдают себе отчёт, что нам предстоит сделать в этой игре. Будем стараться добиться нужного нам результата.

— В раздевалке после игры была тишина или главный тренер говорил футболистам какие-то слова?

— Несмотря на такой психологический удар, тренер старался нас приободрить. Нужно поскорее забыть поражение от «Браги» и сосредоточиться на предстоящем матче. Необходимо подойти к нему свежими и с хорошим настроением.

Игрок ФК "Спартак" Роман Зобнин (слева) и игрок ФК "Брага" Жоау Педру Баррадаш Новайш в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона-2019/20 между ФК "Спартак" (Россия, Москва) и ФК "Брага" (Португалия, Брага) Рамиль Ситдиков/РИА Новости

— Насколько «Спартаку» будет проще решать задачи в чемпионате страны после вылета из Лиги Европы?

— По мне, нет никакой разницы, сколько турниров одновременно приходится играть. Не имеет значения, один матч в неделю ты проводишь или два. Есть время для восстановления, чтобы силы были для всех турниров. Поверьте, всё было бы точно так же, если бы мы пробились в групповой этап Лиги Европы. Теперь, к сожалению, этот турнир для нас закончился, но подход к чемпионату страны не изменится. Будем также готовиться и выкладываться на все сто процентов в каждом матче.

— Вы в курсе, что Португалия и Россия ведут ожесточённую борьбу в рейтинге УЕФА за важную шестую строчку, которая даёт третью команду в Лиге чемпионов? И что теперь, после вылета «Спартака», Португалия получает мощнейший козырь в этой борьбе?

— Да, мы знали об этом перед игрой. Знали, что бьёмся за престиж всего российского футбола. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Тем не менее хочу повторить, что и в первом матче с «Брагой» на выезде, и в ответном поединке в Москве мы старались сделать всё возможное, чтобы пройти в Лиге Европы дальше.