Полузащитник «Рубина» Кварацхелия хочет играть за европейский клуб

Полузащитник казанского ФК «Рубин» Хвича Кварацхелия планирует перейти в европейский футбольный клуб.
По его словам, он не намерен долго играть за российские команды.
Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет — играть в отличный футбол, и, естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго, — отметил Кварацхелия, слова которого приводит 1tv.ge.
Футболист также заверил, что у него уже есть интересные предложения, по которым ведутся переговоры.
Кварацхелия пришёл в «Рубин» летом 2019 года. Перед этим футболист играл за московский «Локомотив», грузинские «Рустави» и «Динамо» (Тбилиси). В прошедшем сезоне Кварацхелия отыграл за «Рубин» 28 матчей, забив три гола.
Ранее NEWS.ru писал, что казанский «Рубин» выпустил шуточный новогодний ролик, в котором приняли участие игроки и штаб команды. Главный тренер Леонид Слуцкий открыл выступление.
Наставник исполнил заглавную песню All I Want for Christmas is You.