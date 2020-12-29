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Футбол

Полузащитник «Рубина» Кварацхелия хочет играть за европейский клуб

14:07, 29 декабря 2020
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник казанского ФК «Рубин» Хвича Кварацхелия планирует перейти в европейский футбольный клуб.

По его словам, он не намерен долго играть за российские команды.

Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет — играть в отличный футбол, и, естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго, — отметил Кварацхелия, слова которого приводит 1tv.ge.

Футболист также заверил, что у него уже есть интересные предложения, по которым ведутся переговоры.

Кварацхелия пришёл в «Рубин» летом 2019 года. Перед этим футболист играл за московский «Локомотив», грузинские «Рустави» и «Динамо» (Тбилиси). В прошедшем сезоне Кварацхелия отыграл за «Рубин» 28 матчей, забив три гола.

Ранее NEWS.ru писал, что казанский «Рубин» выпустил шуточный новогодний ролик, в котором приняли участие игроки и штаб команды. Главный тренер Леонид Слуцкий открыл выступление.

Наставник исполнил заглавную песню All I Want for Christmas is You.

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