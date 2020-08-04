Полузащитник ФК «Сочи» Нобоа может завершить карьеру в сборной Эквадора

Центральный полузащитник ФК «Сочи» Кристиан Нобоа может принять решение завершить выступления за сборную Эквадора и сосредоточиться на продолжении карьеры в Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ).
Пока думаю только о том, чтобы быть максимально готовым к играм за клуб и стараться показывать в «Сочи» свой лучший футбол. А если тренеры эквадорской сборной пришлют мне вызов, хорошенько всё обдумаю. На данный момент склоняюсь к тому, чтобы сосредоточиться на выступлениях только за клуб в Российской премьер-лиге, — сказал Нобоа корреспонденту NEWS.ru.
35-летний хавбек добавил, что следующий сезон он также намерен провести в клубе с Черноморского побережья.
Когда я переходил туда из «Зенита», контракт был подписан на два года. Так что ещё один сезон я отыграю в «Сочи», — отметил эквадорский футболист.
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