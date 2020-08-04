Полузащитник ФК «Сочи» Нобоа может завершить карьеру в сборной Эквадора

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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассматривал прошлой осенью возможность перехода в «Пари Сен-Жермен» после того, как оказался недоволен игрой с московским «Локомотивом» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 22 октября.

Как сообщает France Football, Роналду высказал своё недовольство на встрече с руководством туринцев, а затем сказал о желании продолжить карьеру в «ПСЖ». Футболиста привлекает возможность выступать вместе с форвардами Неймаром...