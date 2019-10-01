https://static.news.ru/photo/4e33f196-e44e-11e9-8a8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Польский полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Себастиан Шиманьски вызван сразу в две сборные своей страны: основную и молодёжную.

Сначала Шиманьски отправится в расположение национальной команды, которая на данный момент возглавляет группу J отборочного турнира Евро-2020 и проведёт два матча против сборных Латвии и Северной Македонии, сообщает официальный сайт «Динамо».

После этого полузащитник присоединится к молодёжной команде и сыграет против сборной Сербии.

Бывший футболист Рональд Гонсалес назначен главным тренером сборной Коста-Рики. Он сменил на посту уругвайца Густаво Матосаса, который занимал должность менее года, писал News.ru.