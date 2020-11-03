«Положительная фигура»: Широков поделился мнением о Сталине

https://static.news.ru/photo/6db25e9c-1de4-11eb-84f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший игрок сборной России Роман Широков рассказал о своём отношении к руководителю СССР Иосифу Сталину.

По его словам, он не оправдывает репрессии, однако утверждает, что существуют две стороны одной медали. Так, с одной стороны, Сталин выиграл Великую Отечественную войну, а с другой — репрессии были «за 7-8 лет до этого».

Я не оправдываю, но человек всё равно выиграл же войну? — задался вопросом Широков в интервью YouTube-канала журналиста Василия Конова.

Футболист также отметил, что для него Сталин «больше положительная, чем отрицательная» историческая фигура.

Ранее NEWS.ru писал, что Широков назвал справедливое для себя наказание за избиение арбитра.

Футболист избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку в матче любительской команды «Матч ТВ».