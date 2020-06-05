Погребняк: оставить «Локомотив» без Сёмина могут только вредители

https://static.news.ru/photo/a2badde2-a72b-11ea-abfe-fa163e074e61_660.jpg Павел Погребняк Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк высказал своё мнение насчёт того, что руководство московского «Локомотива» не продлило контракт с Юрием Сёминым.

Оставить команду без тренера, который сначала создал её, а потом и возродил, могут только вредители. Лично для меня «Локомотив» без Сёмина не представляет никакого интереса, — цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».

В мае «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступил к своим обязанностям с 1 июня.

Ранее Погребняк был выписан из больницы, куда попал 22 мая с коронавирусом. Позже у него была обнаружена двусторонняя пневмония, писал NEWS.ru.