Погба ушёл из «Манчестер Юнайтед»

Поль Погба / Фото Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Полузащитник сборной Франции Поль Погба покинул «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте английской команды. Игрок ушёл из клуба в качестве свободного агента.

Все в клубе поздравляют Поля с успешной карьерой и благодарят его за вклад в развитие «Манчестер Юнайтед». Мы желаем ему всего наилучшего на следующих этапах пути, — говорится в заявлении.

Причины, по которым не было продлено соглашение с Погба, не уточняются. Неизвестно и то, где продолжит карьеру француз.

Хавбек выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Вместе с МЮ он выиграл Кубок английской лиги и Лигу Европы.

17 марта Погба рассказал, что его дом подвергся ограблению. Это произошло во время матча манкунианцев в Лиге чемпионов против «Атлетико».