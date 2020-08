Почему Месси на этот раз точно уйдёт из «Барселоны»

Всё началось с того, что 25 августа Месси отправил факс (а точнее бюрофакс — система, используемая при передаче срочных документов) с официальным требованием расторгнуть контракт в одностороннем порядке. В контракте футболиста с каталонским клубом, который действует до лета 2021 года, есть опция, позволяющая расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Правда, эта опция была исчерпана 10 июля (на это обстоятельство сейчас «Барселона» делает большой уклон), но, по мнению аргентинского футболиста, сроки могут варьироваться, так как все первоначальные даты были изменены из-за пандемии коронавируса.

Кстати, в Сети уже гуляет скрин того самого факса.

«Барселона» не стала долго томить и подтвердила информации о запросе аргентинца. Затем было созвано экстренное заседание совета директоров по делу Мессии. Естественно, желание аргентинца уйти бесплатно «сине-гранатовые» восприняли не лучшим образом. По данным ряда испанских источников, клуб изъявил желание получить €700 млн, которые прописаны в контракте футболиста в качестве отступных. В противном случае «Барселона» изъявила готовность юридическим путём блокировать расторжение контракта.

Неожиданный судебный контекст в возможном трансфере возмутил многих. Одним из первых на эту тему высказался бывший футболист сборной Англии Гари Линекер.

Причин очень много. Во-первых, это результаты команды. В этом сезоне «Барселона» проиграла абсолютно во всех турнирах, в которых принимала участие, а последнее разгромное поражение от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов, скорее всего, ещё больше натолкнуло аргентинца на мысль о необходимости попрощаться с клубом. Во-вторых, (а, возможно, это даже более важная причина), между руководством клуба и Месси давно уже существует конфликт. Ещё вначале весны был мощный скандал с социальными сетями, когда по распоряжению главы клуба были созданы специальные аккаунты, направленные на то, чтобы выставить в не лучшем свете лидеров «сине-гранатовых». С тех пор прошло почти полгода, но напряжённость во взаимоотношениях Бартомеу и Месси так и не спала.

Конечно, с приходом нового наставника Рональда Кумана была надежда (у руководства в первую очередь), что ситуация более-менее выпрямится. Сам Бартомеу на пресс-конференции, на которой он как раз и подтвердил, что команду возглавит никто иной, как нидерландский специалист, заверил, что беспокоится не стоит — Месси будет главным столпом в новой «Барселоне». Однако на деле всё оказалось намного сложнее.

Накануне состоялась личная встреча Кумана и Месси, на которой, по данным многих испанских и аргентинских СМИ, прозвучала в том числе следующая фраза из уст нового тренера команды: «Твои привилегии закончились, теперь тебе нужно думать о команде». Неизвестно, насколько эта информация соответствует действительности, но, учитывая то, как нидерландский специалист легко и непринуждённо указал на дверь другому лидеру команды Луису Суаресу, можно ожидать, что и в общении с Месси он особо не утруждался подбирать нужные слова. Кстати, фактор Суареса тоже может сыграть немаловажную роль в уходе Месси. Аргентинец и уругваец были непросто хорошими напарники на футбольном поле, но и лучшими друзьями.

Об одном ещё обстоятельстве, который имеет более личностный характер NEWS.ru писал ранее. С доводами того материала тоже следует ознакомиться.

Естественно, на данный момент вторым по значимости вопросом после «Уйдёт ли в итоге Месси из «Барселоны»?» является «Куда именно он уйдёт?». И вариантов уже набралось немало. Главными претендентами на Месси изначально были два клуба «Манчестер Сити» и «Интер», но за последние несколько часов список увеличился в разы. Теперь за Месси готовы побороться «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Челси» и даже «Ювентус». Если Месси немного ещё потомит, то дождётся предложение и от «Ахмата».

Но давайте остановимся на более очевидных вариантах.

Итак, «Манчестер Сити» сможет удовлетворить не только денежные потребности аргентинца, но и игровые. Как мы знаем, предводителем «горожан» сейчас является Хосеп Гвардиола, бывший наставник «Барселоны». Возглавляя «сине-гранатовых», испанец завоевал аж два титула Лиги чемпионов, с «Сити» пока дела совсем не идут. Похожая история с главным еврокубковым турниром и у Месси. Возможно, очередное воссоединения придаст импульс обоим и они наконец завоюют желанный трофей.

«Интер» тоже готов раскошелиться. В Италии, конечно, нет Хосепа Гвардиолы, но есть Криштиану Роналду. Оба футболиста не раз признавались, что личное соперничество делало их только сильнее. Что ж, почему бы не возобновить самую яркую футбольную дуэль современности? Кстати, не так давно отец Месси купил в Милане дом. Это так, к слову.

А ещё не стоит сбрасывать со счетов ПСЖ, у которого, во-первых, есть средства, а, во-вторых, есть Неймар. О желании Месси вернуть бразильца «домой» (кстати, именно с Неймаром в составе «Барселона» выиграла свой последний титул Лиги чемпионов) известно давно, но раз гора не идёт к Магомеду, то... ну вы поняли.

Многие считают, что переменить мнение Месси может заставить уход президента Жозепа Бартомеу. И, стоит сказать, что очень показательным в этом отношении стало экстреннее заседание совета директоров. Источники сообщили, что после собрания некоторые члены совещания подали в отставку, а остальные предложили выдвинуть вотум недоверия Бартомеу.

Сразу после этого появилась информация о том, что Бартомеу подал в отставку, но сведения оказались недействительными. Жозеп сам опроверг информацию, чем, очевидно, очень расстроил болельщиков команды, которые собрались у клубного офиса и призывали Бартомеу покинуть пост.

С подобными призывами выступили бывший и, возможно, будущий президенты «Барселоны». Бывший руководитель Жоан Лапорта убеждён, что только отставка Хосепа Бартомеу сохранит Месси в команде, а Виктор Фонт, будущий кандидат, призывает в кратчайшее время провести перевыборы.

Bartomeu i la seva Junta han de dimitir immediatament. Han anat minant la moral de #Messi per salvar-se ells del desgavell econòmic i esportiu que han creat. Si dimitissin encara hi hauria esperança que Messi es quedés al #Barça

Saps perfectament que si els culers poguéssim anar a l’Estadi, tot el camp seria un clam: Bartomeu plega ja! No has estat capaç ni de custodiar el millor de la història, un mite fet a casa. Per això insistim: Bartomeu dimissió i eleccions el més aviat possible!