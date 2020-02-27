https://static.news.ru/photo/d53e50f8-5967-11ea-917c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболист итальянского клуба серии C заразился коронавирусом. Это первый случай заболевания среди профессиональных игроков в футбол.

22-летний спортсмен живёт в провинции Сиена, передаёт La Nazione. Мужчина почувствовал недомогание 23 февраля — тогда он не смог выступить в матче первенства страны. Позднее анализы подтвердили наличие коронавируса у пациента.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ростуризм посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран в связи с ростом числа заболевших в этих странах. Однако а Ассоциации туроператоров РФ после этого заявили, что если Федеральное агентство по туризму не ограничивает продажу туров, то причин для полного возврата их стоимости нет. Согласно последним данным, на Апеннинском полуострове подтверждены 453 случая заражения коронавирусом, 12 из них — с летальным исходом.

К 27 февраля количество погибших от вируса возросло до 2801 человека. С момента начала эпидемии заразились 82 164 человека, выздоровели — 32 872.