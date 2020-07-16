Выживший после удара молнии вратарь ФК «Знамя Труда» выписался из больницы

https://static.news.ru/photo/190d1b98-c781-11ea-a169-fa163e074e61_660.jpg Антон Заборовский Фото: fcztofficial/instagram.com

Голкипер подмосковной команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя Труда» 16-летний Антон Заборовский, переживший попадание молнии, покинул лечебное учреждение, рассказал гендиректор клуба из Орехово-Зуева Игорь Майоров. Спортсмен выписался 16 июля 2020 года.

Его (Антона Заборовского. — NEWS.ru) родители забрали. Во вторник (21 июля 2020 года. — NEWS.ru) у нас будет награждение, будет чествование его, тренера, который его спас, мальчика отметим и всю команду, которая зимой выиграла Кубок Москвы. С ним мы подпишем профессиональный контракт, — цитирует руководителя ТАСС.

Он добавил, что вратарь хорошо себя чувствует и проходит процедуры. Молния ударила в парня в начале июля, когда он был на тренировке. На улице не было грозы или дождя и была сухая пасмурная погода.

Гендиректор клуба отметил, что в момент инцидента хорошо отработал персонал команда, который оказал Заборовскому первую медицинскую помощь и вызвали скорую. В больнице его ввели в искусственную кому.

«Знамя Труда» из Орехово-Зуево выступает в зоне «Запад» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), в сезоне-2019/20 команда заняла 11-е место.

Ранее NEWS.ru сообщал, что голкипер московского футбольного клуба «Динамо» Антон Шунин подарил именные перчатки и бутсы вратарю «Знамени Труда» Ивану Заборовскому, в которого ранее попала молния.