Шунин подарил именные перчатки и бутсы вратарю, в которого попала молния

https://static.news.ru/photo/cf4c23b8-c38f-11ea-84f6-fa163e074e61_660.jpg Антон Шунин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голкипер московского футбольного клуба «Динамо» Антон Шунин подарил именные перчатки и бутсы вратарю «Знамени Труда» Ивану Заборовскому, в которого ранее попала молния.

Хочу сделать тебе небольшой подарок для достижения твоей мечты. Надеюсь, скоро ты сможешь приступить к тренировкам, — сказал Шунин на видео, которое опубликовано на странице сборной России по футболу в Twitter.

Ранее генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Знамя Труда» Игорь Майоров рассказал о состоянии вратаря команды Ивана Заборовского, в которого на тренировке попала молния. Молния ударила в футболиста в то время, когда на улице не было грозы или дождя и была сухая пасмурная погода, писал NEWS.ru.