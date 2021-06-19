«Передерживает мяч»: отец Черышева обрушился с критикой на Головина

https://static.news.ru/photo/9c272816-d103-11eb-8d38-96000091f725_660.jpg Дмитрий Черышев Фото: fcnn.ru

Футбольный тренер и бывший игрок сборной России Дмитрий Черышев раскритиковал игру полузащитника национальной команды Александра Головина, сообщает «Матч ТВ».

По его словам, футболист на чемпионате мира в 2018 году выглядел намного более мобильным, чем сейчас. Дмитрий Черышев подчеркнул, что сейчас игра Головина ему нравится намного меньше, чем раньше.

Мне не нравится, что он сейчас очень много берёт мяч на себя и не играет в коллективную игру. Со стороны это сильно бросается. В каких-то моментах он передерживает мяч, — сказал футбольный тренер.

Дмитрий Черышев является отцом полузащитника сборной Дениса Черышева, который выступает за испанскую «Валенсию».

Сборная России по футболу в финальном раунде Евро-2020 выступает в группе B. Она провела две встречи: проиграла Бельгии со счётом 0:3 и одолела Финляндию, забив единственный гол в матче. В третьем туре россияне встретятся с командой Дании. Игра пройдёт 21 июня в Копенгагене в 22:00 по московскому времени. Судить матч будет бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном.