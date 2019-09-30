https://static.news.ru/photo/4987541c-e3b3-11e9-ba76-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Полузащитник Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии по УДО, рассказал об условиях содержания под стражей.

Мы спали на железных спальных местах. В простонародье называются шконки. Питались всегда по-разному: и баланду пробовали, и сами понемножку готовили, — рассказал спортсмен в интервью своей супруге Алане для её YouTube-канала.

По его словам, еда в тюрьме была всегда свежей, но готовить было негде.

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 сентября. Игроки отбывали заключение за участие в двух потасовках 8 октября 2018 года.

Как писал News.ru, президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц отметил высокий уровень физической подготовки Мамаева и подчеркнул, что новичок может сыграть за ростовскую команду уже в этом году.