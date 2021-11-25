«Папа, папа»: опубликовано видео встречи футболистов «Спартака» с Тедеско

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Игроки московского «Спартака» после победы над «Наполи» (2:1) в матче группового этапа Лиги Европы тепло поприветствовали бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско. Футболисты произнесли несколько раз слово «папа». Видео доступно в Telegram-канале журналиста Ивана Карпова.

Тедеско, который покинул московский клуб после окончания сезоа-2020/21, посетил игру «Спартак» — «Наполи». Он приехал в Москву, чтобы решить некоторые налоговые формальности, касающиеся периода его работы в России. После матча игроки тепло поздоровались с бывшим наставником.

Доменико Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Род его руководством в сезоне-2020/21 команда заняла второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что тренер футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти отказался пожимать руку наставнику «Спартака» Рую Витории после проигрыша своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.