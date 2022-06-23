Овечкин может сыграть за футбольное «Динамо»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Овечкин

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может сыграть за московский футбольный клуб «Динамо», сообщила РИА Новости пресс-атташе бело-голубых Полина Лысенко. По ее словам, сейчас команда рассматривает такую возможность.

Дебют Овечкина может состояться 25 июня в товарищеской игре против любительской команды «Амкал», составленной из блогеров и киберспортсменов. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

«Вашингтон» завершил борьбу в Кубке Стэнли 14 мая, проиграв в первом раунде плей-офф «Флориде Пантерс».

В прошедшем сезоне Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 50 и более голами. Это произошло в девятый раз в карьере хоккеиста и позволило ему догнать рекордсменов — канадцев Майка Босси и Уэйна Гретцки.