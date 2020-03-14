https://static.news.ru/photo/ff2df5cc-66cc-11ea-83ff-fa163e074e61_660.jpg Денис Черышев Фото: Maria Jose Segovia / Afp7/Global Look Press

Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанского футбольного клуба «Валенсия» и сборной России Дениса Черышева, рассказал о самочувствии своего сына.

Были сделаны пробы, выявили тех игроков [которые заражены коронавирусом]. С Денисом всё нормально, он поддерживает форму самостоятельно, — цитирует Черышева ТАСС.

Он подчеркнул, что все футболисты находятся на карантине у себя дома и готовятся к возобновлению чемпионата Испании в индивидуальном режиме.