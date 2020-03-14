Денис Черышев Денис Черышев Фото: Maria Jose Segovia / Afp7/Global Look Press

Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанского футбольного клуба «Валенсия» и сборной России Дениса Черышева, рассказал о самочувствии своего сына.

Были сделаны пробы, выявили тех игроков [которые заражены коронавирусом]. С Денисом всё нормально, он поддерживает форму самостоятельно, — цитирует Черышева ТАСС.

Он подчеркнул, что все футболисты находятся на карантине у себя дома и готовятся к возобновлению чемпионата Испании в индивидуальном режиме.

Ранее защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай сообщил, что заражён коронавирусом. Он отметил, что чувствует себя очень хорошо. На данный момент футболист находится в изоляции. Позже клуб объявил, что пять игроков и тренеров «Валенсии» заражены коронавирусом, писал NEWS.ru.

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