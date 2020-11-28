Отец Черышева рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом сына

https://static.news.ru/photo/750d5a1a-31a9-11eb-be87-fa163e074e61_660.jpg Денис Черышев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Заразившийся коронавирусом крайний полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев чувствует себя хорошо. Об этом заявил его отец Дмитрий.

Самочувствие у него хорошее, особых симптомов нет. Он пробудет дома столько, сколько необходимо. Денис тренируется в домашних условиях — велосипед, беговая дорожка, — рассказал Дмитрий Черышев журналистам РИА Новости.

По его словам, нет никаких поводов для уныния, нужно двигаться и восстанавливаться.

О заражении футболиста стало известно накануне. Он ушёл на двухнедельный карантин. 26 ноября полузащитник пропустил одну тренировку сборной России.

15 ноября россияне по футболу проиграли туркам в рамках Лиги наций. Игра закончилась со счётом 2:3, Черышев отметился в этой встрече, забив гол в первом тайме.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки из российских больниц выписаны 27 296 человек с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19, что является максимальным показателем за пандемию. Всего от коронавируса излечились 1 739 470 жителей РФ.