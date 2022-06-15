«Отдайте детскому футболу»: Денисов о зарплатах легионеров в РПЛ Игорь Денисов предложил отдать зарплаты легионеров в РПЛ на развитие детского футбола

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Бывший футболист «Зенита» и сборной России по футболу Игорь Денисов в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна заявил о необходимости отказаться от легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). По мнению игрока, вернуться к приглашению иностранцев можно будет после снятия санкций с российского футбола.

Может, это смешно прозвучит, но есть бюджет — поделите на все команды, уберите легионеров, они не нужны. И сыграйте чемпионат России с ровным бюджетом на все клубы. Иностранцы по три миллиона получают — отдайте на развитие детского футбола. Копните туда. И вы увидите ужас, который там творится, — заявил Денисов.

Ранее футболист высказался о спецоперации на Украине. Денисов заявил, что был готов встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным, только чтобы тот остановил СВО.

36-летний Денисов завершил карьеру футболиста в 2019 году. Он был чемпионом России в составе «Зенита» и «Локомотива», с клубом из Санкт-Петербурга он в 2008 году стал обладателем Кубка УЕФА. В 2014–2016 годах Денисов был капитаном сборной России под руководством Фабио Капелло.