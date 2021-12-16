От поражения сборной России до титула в Италии: кто возглавит «Спартак»

Эпопея с увольнением Руя Витории подошла к концу. Накануне «Спартак» объявил об отставке португальского специалиста. Его место займёт Паоло Ваноли. Итальянец уже прибыл в Москву — в ближайшее время клуб объявит о его назначении. Что ж, самое время познакомиться с новым главным тренером «Спартака». Поехали.

Главный клуб в карьере — «Парма»

Паоло Ваноли не стал в Италии выдающимся игроком своего поколения, однако защитник успел поиграть во многих небезызвестных клубах: «Верона», «Болонья», «Парма», «Фиорентина» и даже шотландский «Рейнджерсе» числится в его послужном списке. Наиболее яркий отрезок карьеры Паоло пришёлся на «Парму», в составе которой на тот период собрался весь свет итальянского футбола: Буффон, Каннаваро, Кьеза, Креспо (хоть он и аргентинец).

Ваноли не был на ведущих ролях в той команде, однако он всё равно приносил пользу «Парме» своей игрой. Например, Паоло как никто умел забивать голы в самый нужный момент. Один из них — это, скорее всего, главный гол в карьере итальянца — случился в финале Кубка УЕФА в 1999 году. К слову, матч против «Марселя», который принёс победу «Парме», проходил в «Лужниках». После этого матча на Ваноли обратил внимание «Ювентус», но трансфер в эту команду так и не состоялся. На клубном уровне футболист взял ещё два титула. Кубок Италии с «Пармой» и с «Фиорентиной». В обоих финалах футболист отличился голами.

Что касается выступлений за сборную, то проявить себя в «скудра адзури» Паоло не удалось. Он сыграл за национальную команду всего два матча. Во многом это связано с тем, что в тот период на его позиции выступал Паоло Мальдини. Конкурировать с футболистом такой величины было невозможно. Впрочем, в сборной Италии он успеет себя ещё показать. Причём с разных сторон...

Провал с Италией

Тренерскую карьеру Ваноли начал в 2009 году. Он управлял командой «Домьярелла» в серии D. Впрочем, это длилось недолго. Уже в 2010 году он присоединился к тренерскому штабу Даниэле Дзорото в сборной Италии U-16 в качестве помощника главного тренера. Уже в 2013 году их команды вышла в финал юношеского чемпионата Европы, где ей противостояла сборная России с молодыми Головиным, Бариновым и Жемалетдиновым. Тогда в серии пенальти наша команда оказалась сильнее.

Второй шанс побороться за титул появился в 2016 году. Ваноли, уже будучи главным тренером сборной Италии U-19, вывел команду в финал молодёжного Евро. Однако и этот финал был проигран. На этот раз итальянцы уступили сборной Франции, в составе которой подрастал Килиан Мбаппе.

Но поражение от французов наверняка не самое болезненное воспоминание о времени, проведённом в национальной команде. Вскоре после молодёжного первенства он стал ассистентом Джан Пьеро Вентуры в основной сборной. Именно с этим тренерским штабом национальная команда Италии впервые с 1958 года не вышла на чемпионат мира. Естественно, после такого фиаско оставаться в сборной ни Вентура, ни Ваноли больше не могли.

Правда, стоит сказать, что Паоло оказался чуть более удачливым. Несмотря на провал в сборной, он быстро смог найти себе новое рабочее место. Известный итальянский тренер Антонио Конте пригласил своего старого знакомого Ваноли в тренерский штаб.

Триумф с «Интером»

Первым совместным проектом Конте и Ваноли стал «Челси». Паоло присоединился к Антонио, когда его клуб пребывал в статусе чемпиона. Выиграть АПЛ во второй раз «синим» не удалось, но зато они взяли вместе Кубок Англии. А затем отправились покорять «Интер» и сходу привели команду к чемпионству, прервав гегемонию «Ювентуса» в Серии А.

В силу финансовых проблем «Интер» был вынужден расторгнуть контракт с Конте. Вскоре Антонио вернулся в Англию (на этот возглавил «Тоттенхэм»). У Ваноли была возможность присоединиться к Конте, но на этот раз он отказался — принял решение построить самостоятельную карьеру.

Теперь его первым личным проектом станет «Спартак». Посмотрим, что из этого выйдет. Однажды один помощник Конте уже сотворил сенсацию в «Спартаке». Речь, естественно, о Массимо Каррере, который выиграл с «красно-белыми» чемпионат и Суперкубок России в 2017 году. Почему бы и Ваноли не попробовать сотворить нечто подобное?