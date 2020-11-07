«Остановите подсчёт»: лидирующий в АПЛ середнячок пошутил над Трампом

https://static.news.ru/photo/ac83c72e-2090-11eb-898e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

Футбольный клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемптон», после восьми туров сенсационно оказавшийся во главе турнирной таблицы, пошутил над ситуацией с выборами президента США.

«Святые», конечно, хотели бы остаться на первой строчке и по окончании турнира, но, видимо, реально оценивают свои шансы, поэтому в Twitter клуб опубликовал таблицу чемпионата, которую подписал короткой фразой «Остановите подсчёт». Именно её после 3 ноября, когда в США прошли выборы, ежедневно повторяет нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп.

STOP THE COUNT pic.twitter.com/rS94knWEhO — Southampton FC (@SouthamptonFC) November 6, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что действующий президент США заявил: кандидат от демократов Джо Байден не должен заявлять о правах на пост главы государства. По его словам, это будет «незаконно», поскольку судебные разбирательства в ряде штатов только начинаются. В некоторых штатах Трамп лидировал по голосам избирателей, но подсчёты «почтового голосования» сделали фаворитом Байдена.