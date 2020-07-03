«Оренбург» получил техническое поражение в матче РПЛ с «Уралом»

https://static.news.ru/photo/ea5d51c0-bd60-11ea-99bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Техническое поражение в матче 25-го тура Российской-премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» присуждено «Оренбургу», следует из официального сообщения Российского футбольного союза (РФС).

В соответствии с частью 2 статьи 105 Дисциплинарного регламента РФС за необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом соревнования, повлекшее за собой срыв матча — присудить поражение ФК «Оренбург» г. Оренбург в матче 25 тура Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2019-2020 гг. между командами «Оренбург» — «Урал» со счетом 0:3, присудить победу ФК «Урал» г. Екатеринбург в указанном матче со счетом 3:0, — говорится в сообщении РФС.

Как писал NEWS.ru, «Оренбург» не смог провести игру с «Уралом», так как управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение матча из-за случаев заболевания коронавирусом в клубе. На данный момент болезнь подтверждена у десяти представителей «Оренбурга». Участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований.

Срыв матча против «Краснодара» также стал причиной технического поражения «Оренбурга» со счётом 0:3 в 24-м туре чемпионата РПЛ. В настоящее время «Оренбург» находится на двухнедельном карантине.

Ранее NEWS.ru писал, что российский футболист, полузащитник и вице-капитан московского «Спартака» Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча чемпионата России по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Так, Роман Зобнин получил красную карточку в матче 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» и досрочно покинул поле. Решение о дисквалификации на пять матчей также было принято в отношении администратора ФК «Локомотив» Руслана Элдерханова. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей.