«Оренбург» подписал контракт с отбывшим отстранение за допинг футболистом

Бывший нападающий «Ростова» Владимир Обухов пополнил состав «Оренбурга». Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Срок действия контракта отбывшего шестимесячную дисквалификацию за допинг спортсмена с новой командой не разглашается.
При этом на официальном сайте «Оренбурга»
В июле Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала Обухова и ещё двух спортсменов за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе Обухова был
Обухов является воспитанником московского «Спартака», за который в общем счёте провёл пять матчей за четыре года. Также защищал цвета «Торпедо», «Кубани», «Мордовии», «Тамбова» и «Сочи». Состав «Ростова» пополнил в 2020 году, вышел на поле в 11 встречах.
Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа предъявила обвинения спортивному врачу Бернарду Сайну по делу о незаконной медицинской деятельности и подстрекательстве к употреблению запрещённых препаратов. Специалисту грозит до двух лет лишения свободы, денежный штраф в размере $30 тысяч и запрет на работу в сфере спорта и охраны здоровья.