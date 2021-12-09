«Оренбург» подписал контракт с отбывшим отстранение за допинг футболистом

Бывший нападающий «Ростова» Владимир Обухов пополнил состав «Оренбурга». Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Срок действия контракта отбывшего шестимесячную дисквалификацию за допинг спортсмена с новой командой не разглашается.

При этом на официальном сайте «Оренбурга» не стали отмечать тот факт, что в 2021 году Обухов был дисквалифицирован за допинг. В новости о подписании контракта с нападающим ограничились данными о его бывших клубах, а также фотографией спортсмена со словами «добро пожаловать».

В июле Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала Обухова и ещё двух спортсменов за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе Обухова был обнаружен метандиенон. Владимир был отстранён на полгода, так как он признал вину и сотрудничал со следствием.

Обухов является воспитанником московского «Спартака», за который в общем счёте провёл пять матчей за четыре года. Также защищал цвета «Торпедо», «Кубани», «Мордовии», «Тамбова» и «Сочи». Состав «Ростова» пополнил в 2020 году, вышел на поле в 11 встречах.

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа предъявила обвинения спортивному врачу Бернарду Сайну по делу о незаконной медицинской деятельности и подстрекательстве к употреблению запрещённых препаратов. Специалисту грозит до двух лет лишения свободы, денежный штраф в размере $30 тысяч и запрет на работу в сфере спорта и охраны здоровья.