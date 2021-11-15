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Футбол

Опубликована эмоциональная реакция Джоковича на выход Сербии на ЧМ-2022

10:25, 15 ноября 2021
Опубликована эмоциональная реакция Джоковича на выход Сербии на ЧМ-2022 Новак Джокович Фото: Jean Catuffe/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович опубликовал эмоциональную реакцию на победу сборной своей страны над Португалией в заключительном туре отборочного этапа к чемпионату мира-2022 по футболу в Катаре. Ролик появился в сторис Instagram теннисиста. 

Серб в отеле в Турине смотрел матч с Поргугалией, параллельно с теннисным матчем Итогового турнира ATP между Александром Зверевым (Германия) и итальянцем Маттеро Берретини. 

Сербы победили со счётом 2:1 благодаря голу на 90-й минуте. Таким образом, они попали на чемпионат мира в Катар напрямую, а Португалия отправилась в стыковые матчи. 

14 ноября сборная России проиграла на выезде Хорватии со счётом 0:1 из-за гола в свои ворота и так же отправилась в стыковые матчи. Позже стало известно, кто может стать соперником подопечных Валерия Карпина. 

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