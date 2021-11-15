Опубликована эмоциональная реакция Джоковича на выход Сербии на ЧМ-2022

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович опубликовал эмоциональную реакцию на победу сборной своей страны над Португалией в заключительном туре отборочного этапа к чемпионату мира-2022 по футболу в Катаре. Ролик появился в сторис Instagram теннисиста.

Серб в отеле в Турине смотрел матч с Поргугалией, параллельно с теннисным матчем Итогового турнира ATP между Александром Зверевым (Германия) и итальянцем Маттеро Берретини.

Сербы победили со счётом 2:1 благодаря голу на 90-й минуте. Таким образом, они попали на чемпионат мира в Катар напрямую, а Португалия отправилась в стыковые матчи.

14 ноября сборная России проиграла на выезде Хорватии со счётом 0:1 из-за гола в свои ворота и так же отправилась в стыковые матчи. Позже стало известно, кто может стать соперником подопечных Валерия Карпина.