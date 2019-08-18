https://static.news.ru/photo/54174d0e-c1c8-11e9-9acc-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/bsc_kristall

Названы участники Суперфинала по итогам регулярного чемпионата России по пляжному футболу.

Лидер «регулярки» петербургский «Кристалл» в завершающем 14-м туре в Саратове нанёс поражение местной «Дельте» со счётом 4:3. В команде победителей мяч в ворота противника отправили Маурисиньо, Игорь Бриштель, Датинья и Алексей Ильинский. В саратовской команде отличились оформивший дубль Андрей Андреев, а также Андрей Панкратов.

Встреча московского ЦСКА с «Элмонтом» из Королёва завершилась победой последнего со счётом 3:4. Команда «Сити» из северной столицы обыграла самарские «Крылья Советов» со счётом 5:4. Московскому «Спартаку» удалось завершить матч с «Локомотивом» с результатом 4:3.

Победителем регулярного чемпионата стал «Кристалл», который набрал 38 очков, а «Элмонту» и ЦСКА не удалось пройти в Суперфинал.

Таким образом, в группу А вошли «Кристалл», «Крылья Советов» и «Сити», в группу В — «Спартак», «Локомотив» и «Дельта».

Как писал News.ru, ранее главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв заявил, что, пока он возглавляет национальную команду, в ней не будет легионеров.

Сборная России по итогам Европейского отборочного турнира в Москве завоевала путёвку на чемпионат мира, который пройдёт с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.