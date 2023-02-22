«Он особенный парень»: как Миранчук становится звездой чемпионата Италии Атакующий хавбек расцвел в «Торино». Россиянин забивает и отдает почти в каждом матче

Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук наконец-то стал показывать в чемпионате Италии то, чего от него ждали многочисленные поклонники российского футбола. Атакующий хавбек регулярно выходит в стартовом составе «Торино» и отмечается забитыми мячами и передачами. Россиянин с четырьмя баллами является лучшим в своей команде по системе «гол плюс пас», а туринский клуб всерьез подумывает о выкупе футболиста за приличную сумму. Об успехах Миранчука в Италии — в материале NEWS.ru.

Великолепная семерка

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Торино» к 79-й минуте со счетом 1:2 дома горел в матче с главным аутсайдером чемпионата — «Кремонензе». Спастись от позора туринцам помогли действия Миранчука, который принял мяч в центре штрафной, стянул на себя несколько игроков команды соперника и покатил мяч на совершенно свободного Вилфрида Синго. Ивуарийский защитник не имел права промахнуться в такой ситуации и установил окончательный счет — 2:2.

Для Миранчука эта голевая передача стала третьей в 17 играх нынешнего сезона, на его счету также четыре гола. По системе «гол плюс пас» россиянин вышел на чистое первое место в своей команде, обойдя Антонио Санабрию и хорошо известного российским болельщикам Николу Влашича, на счету которых по шесть результативных действий. Для сравнения: в прошлом сезоне у Миранчука было «2+0» в 19 матчах за «Аталанту». Правда, в Бергамо россиянин получал в разы меньше игрового времени.

Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Миранчук во время матча с «Кремонензе»

«Торино» после 23 туров находится на девятом месте в чемпионате. Команда вряд ли сможет побороться за еврокубки, но и битва за выживание туринцам тоже не грозит. В четырех матчах, в которых отличался Миранчук, его клуб взял 10 очков. Среди пострадавших от россиянина действующий чемпион Италии «Милан».

Второе дыхание

В «Торино» у Миранчука наконец-таки появилось то, чего не было раньше в итальянской карьере — доверие тренера. Наставник туринцев серб Иван Юрич в последних десяти играх чемпионата Италии восемь раз выпускал россиянина в основе и лишь трижды менял его по ходу игры. В «Аталанте» у Алексея была безумная конкуренция, Джан Пьеро Гасперини отводил ему по 10–15 минут, а иногда и вовсе заставлял россиянина наблюдать за игрой со скамейки запасных на протяжении всей встречи.

Нечто похожее происходило с Миранчуком и в сборной России. Станислав Черчесов, на период руководства которого пришлась большая часть карьеры хавбека в национальной команде, рассматривал его как игрока ротации. Как итог — в сборной Алексей выглядел на порядок слабее, чем в «Локомотиве», где пользовался безграничным доверием.

Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press Иван Юрич

Кроме того, в последние месяцы в «Торино» Миранчука пока обходят стороной травмы, которые так часто мешали полузащитнику на протяжении длительных отрезков показывать стабильную игру. Трудно сказать, чем это обусловлено: профессионализмом медицинского и тренерского штабов клуба или стечением обстоятельств, но факт остается фактом.

У меня с ним связаны только положительные эмоции. Алексей — особенный парень. Ему нужно дать возможность проявлять себя. У него очень высокий средний показатель забитых голов, учитывая, что он пропустил первые шесть или семь игр. Мы очень счастливы за него, — так отзывался Юрич о Миранчуке после победы над «Фиорентиной».

Повышенный спрос

В «Торино» Миранчук находится в аренде. Права на полузащитника принадлежат «Аталанте», контракт с которой истекает в июне 2024 года. По окончании нынешнего сезона россиянин должен вернуться в Бергамо, однако у «Торино» есть опция выкупа хавбека. По сообщениям Tuttosport, туринцы хотят воспользоваться этой опцией, так как в продолжении сотрудничества с россиянином заинтересован лично Юрич. Уточняется, что «Торино» готов выложить за своего лидера 12 миллионов евро, которые прописаны в договоре между клубами.

Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press Алексей Миранчук

В середине февраля информацию итальянских СМИ по части заинтересованности «Торино» в Миранчуке подтверждал технический директор туринцев Давиде Ваньяти. Он подчеркнул, что в клубе довольны хавбеком и скоро примут решение о его выкупе.

Нельзя исключать вариант, что Миранчук настолько ударно проведет концовку сезона, что «Аталанта» откажется его отпускать и решит дать ему еще один шанс или же в борьбу за россиянина вступит какой-нибудь третий клуб. Главное для Алексея — оставаться в сильном европейском чемпионате в команде, где на него будут рассчитывать. Вернуться в Россию, которая сейчас изолирована от мирового футбола, он всегда успеет.