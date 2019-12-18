Спортивным директором казанского футбольного клуба «Рубин» назначен Олег Яровинский.
Отмечается также, что Цезарь Навас, возглавлявший селекционный отдел, сохранит свой пост, сообщает пресс-служба клуба.
Яровинский ранее работал начальником селекционного отдела и спортивным директором в московском ЦСКА, а также ассистентом тренера в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе», которыми руководил Леонид Слуцкий.
Ранее «Рубин» назначил Слуцкого на должность главного тренера команды. Соглашение рассчитано на пять лет, писал NEWS.ru.
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