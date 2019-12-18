https://static.news.ru/photo/c1e49870-2274-11ea-b156-fa163e074e61_660.jpg Фото: rubin-kazan.ru

Спортивным директором казанского футбольного клуба «Рубин» назначен Олег Яровинский.

Отмечается также, что Цезарь Навас, возглавлявший селекционный отдел, сохранит свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

Яровинский ранее работал начальником селекционного отдела и спортивным директором в московском ЦСКА, а также ассистентом тренера в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе», которыми руководил Леонид Слуцкий.

Ранее «Рубин» назначил Слуцкого на должность главного тренера команды. Соглашение рассчитано на пять лет, писал NEWS.ru.