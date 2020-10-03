Одноклубник Миранчука заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/776a6376-058e-11eb-bd88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lm/Claudio Pasquazi/Global Look Press

Один из игроков итальянского клуба «Аталанта», за который выступает футболист сборной России Алексей Миранчук, заразился коронавирусом.

Пресс-служба команды не называет имя спортсмена. Болезнь у него проходит без симптомов. Клуб принял все необходимые меры, чтобы не допустить распространения инфекции.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в начале сентября, но ещё не дебютировал за итальянский клуб. Причиной этого стала травма. Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини считает, что россиянин сможет выйти на поле в середине октября, когда закончится перерыв на матчи сборных.

Российский футболист с 2013 года выступал за «Локомотив». В составе «железнодорожников» продолжает играть его брат Антон.

NEWS.ru писал, что в итальянском клубе «Дженоа» коронавирус выявлен уже у 17 игроков. В эту команду недавно перешёл из «Ростова» нападающий Эльдор Шомуродов.