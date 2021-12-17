Оценены соперники российской сборной по футболу в Лиге наций

У российской сборной по футболу в Лиге наций УЕФА «очень интересные соперники»: так, например, от команды Албании и Израиля можно ожидать чего угодно, заявил бывший тренер «Томи» и сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий. Он уточнил, что российским футболистам будет непросто выступать и против «крепких ребят» из сборной Исландии, цитирует Lenta.ru.

У нашей команды очень интересные соперники, но просто с ними не будет. Израиль и Албания — очень самобытные сборные, от которых можно ожидать чего угодно. Да и исландцы — крепкая боевитая команда, с ними будет сложно, — подчеркнул Непомнящий.

Он также предположил, что главному тренеру сборной Валерию Карпину хотелось бы сыграть с более сильными командами.

Тут нужно понимать, чего от турнира ждёт главный тренер команды Валерий Карпин. Не хочу принижать уровень нынешних соперников, но, возможно, ему хотелось бы сыграть с более сильными сборными, — резюмировал Непомнящий.

Ранее стало известно, что сборные Италии, Германии и Англии попали в третью группу лиги А при жеребьёвке команд, которые примут участие в групповом этапе Лиги наций УЕФА. Первая группа объединит команды Франции, Дании, Хорватии и Австрии, вторая — команды Испании, Португалии, Швейцарии и Чехии.