Объявляется «Айнтрахт»: как немецкий клуб побеждал в Лиге Европы Команда в решающем матче в серии пенальти обыграла «Рейнджерс» и второй раз в истории взяла титул

Фото IMAGO/Patrick Scheiber/Global Look Press

В Севилье состоялся финал Лиги Европы, который получился крутым и ярким. «Айнтрахт» и «Рейнджерс» предоставили болельщикам шанс насладиться 120 минутами классного футбола и даже посмотреть остросюжетную серию пенальти. Рассказываем подробнее о главном матче второго по значимости европейского клубного футбольного турнира.

Столкновение андердогов

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы выступали такие команды, как «Барселона», «Наполи», «Лестер», дортмундская «Боруссия» и «Севилья». Однако никому из грандов не удалось добраться до решающего матча, а титул разыгрывали классические «тёмные лошадки».

«Рейнджерс» еще несколько лет назад был вынужден скитаться по низшим шотландским дивизионам, но теперь под руководством молодого тренера Джованни ван Бронкхорста творит историю. Команда не смогла выиграть чемпионат страны, уступив титул заклятым врагам из «Селтика», однако в Лиге Европы произвела настоящий фурор.

«Рейнджерс» пробивался в групповой этап через раунд плей-офф, где сломил сопротивление армянского «Алашкерта», затем вышел из крепкой группы с «Лионом», «Спартой» и «Брондбю», а в плей-офф разобрался с рядом классных команд. Домой, например, отправились дортмундская «Боруссия», РБ «Лейпциг» и «Брага».

Стопроцентный середняк немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» также преодолел в Лиге Европы сложную группу с «Фенербахче», «Олимпиакосом» и «Антверпеном», а в плей-офф разобрался с «Барселоной» и «Вест Хэмом». Перед финалом букмекеры отдавали небольшое преимущество именно немцам. Всё-таки у «Айнтрахта» состав виделся чуть более классным.

Без голов, но с игрой

Команды начали матч на очень высоких скоростях, а первый яркий эпизод произошёл на пятой минуте. К сожалению, он был не связан с голом или опасным моментом. Капитан «Айнтрахта» Себастьян Роде в игровом моменте получил ногой по голове от Джона Ландстрема, после чего ему пришлось перебинтовывать голову. Пауза затянулась на несколько минут, а отважный немец смог продолжить встречу.

Что касается непосредственно футбола, преимущество было на стороне «Айнтрахта». Немцы чаще владели мячом и демонстрировали больше конкретики в атаке. На 20-й минуте форвард франкфуртской команды Ансгар Кнауфф довольно легко вошёл в штрафную и нанёс акцентированный удар в ближний угол. Аллан Макгрегор спас свою команду.

Помимо этого удара, у немцев было ещё несколько хороших подходов. «Рейнджерс» же отвечал редкими и очень робкими контратаками. Примерно в таком стиле прошёл весь первый тайм. Только ближе к его концу «Рейнджерс» удалось немного выровнять игру. Отдыхать команды ушли с нулями на табло, однако игра смотрелась.

Обмен ударами

В начале второго тайма болельщики решили добавить в игру огня, и начали жечь файеры. На поле опустился густой дым, а «Айнтрахт» продолжил с удвоенной энергией осаждать чужую штрафную. «Рейнджерс» отбился, и в игре снова наступило затишье.

Прервал его на 57-й минуте форвард шотландцев Джо Арибо, причём «Айнтрахт» совершил откровенный «привоз». Джибриль Соу неудачно скинул мяч назад, а Тута потерял равновесие и не смог угнаться за скоростным нападающим. Нигериец же чётко реализовал выход один на один и вывел свою команду вперёд.

Однако вести в счёте шотландцами было суждено недолго. На 69-й минуте фланговый прострел в падении замкнул форвард «Айнтрахта» Рафаэль Борре. Мяч получился трудовым, но от того не менее красивым. Ну и очень важным, конечно.

Окрылённый успехом «Айнтрахт» понёсся забивать второй, но «Рейнджерс» не просто так дошёл до финала. Команда самоотверженно оборонялась и не собиралась легко отдавать титул. В добавленное время шотландцы даже прижали соперника к его воротам и могли вполне забрать победу, однако выяснение отношений между крепкими соперниками перешло в овертайм.

Развязка

В дополнительное время команды старались играть осторожно, но не забывали об атаке. На двоих было создано несколько хороших моментов, На 95-й минуте хавбек немецкого клуба Филип Костич под углом выходил на рандеву с Макгрегором, но защитник вовремя заблокировал удар. На 117-й минуте шикарный шанс забить после флангового прострела был у форварда шотландцев Райна Кента, но голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп сотворил чудо и отразил мяч ногой.

Выяснение отношений докатилось до серии пенальти, футболисты били в ворота, за которыми находились болельщики «Рейнджерс». До поры до времени игроки обеих команд хладнокровно колотили по углам и девяткам, пока к мячу не подошёл один из самых именитых участников матча — Аарон Рэмзи. Хавбек шотландской команды слабо пробил по центру, Трапп отразил мяч ногами.

Этот промах так и остался единственным в серии: «Айнтрахт» реализовал все свои попытки и забрал титул. Для немецкой команды это вторая в истории победа в Лиге Европы. Первый раз команда завоевала трофей в 1980 году. Тогда этот турнир назывался Кубком УЕФА.