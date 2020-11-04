Объявлены стартовые составы «Зенита» и «Лацио»

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Контракт Вадима Карпова с ЦСКА продлён до окончания сезона-2024/25, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Известно, что Карпов сыграл за основную команду армейцев 26 матчей. Он стал первым игроком 2002 года рождения, сыгравшим в чемпионате России по футболу. Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Фейеноорда»...