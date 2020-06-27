Общественная палата Москвы попросила МВД отпустить фанатов «Спартака»

https://static.news.ru/photo/d719fcea-b85a-11ea-92de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя Общественной палаты Алексей Венедиктов написал письмо на имя начальника ГУ МВД Олега Баранова с просьбой прекратить уголовное преследование фанатов московского футбольного клуба «Спартак» из-за действий болельщиков при отправлении «красно-белых» на матч в Тулу.

Общественная палата Москвы наблюдает за данным делом, передаёт ТАСС.

Учитывая отсутствие ущерба кому-либо, мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки своей команды, — говорится в письме.

При этом в письме отмечается, что болельщики «Спартака» во время режима самоизоляции на свои средства купили и доставили продукты питания для более чем 2 тыс. нуждающихся в Москве и Московской области.

Силовики возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» в отношении фанатов. Молодые люди устроили акцию около стадиона «Открытие Арена». Они жгли фаеры и перекрыли дорогу. Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция задержала ещё около 20 фанатов «Спартака». Всего по данному делу проходят порядка 60 человек.

Также сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун написал письмо первому заместителю министра внутренних дел генерал-полковнику Александру Горовому с просьбой пересмотреть дело фанатов команды из-за действий болельщиков при отправлении «красно-белых» на матч в Тулу.