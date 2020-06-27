Любая идея, даже самая благая, доведённая до крайности, имеет не очень приятные последствия. Движение Black Lives Matter (BLM), которое возникло на фоне жестокого убийства американца Джорджа Флойда, охватило почти весь мир, а спортивное сообщество чуть ли не ярче всех откликнулось на проблемы расизма. Спортсмены ещё не рушат памятники исторических деятелей, но уже готовы пойти на многие жертвы ради идеи, которая в одночасье заполонила умы многих людей. NEWS.ru рассказывает, как Black Lives Matter изменило спорт. К сожалению, многие изменения являются неоднозначными.

Помните акцию футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ) с надписями Black Lives Matter вместо фамилий? А как баскетболисты Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) призывали к правосудию? А как теннисисты, борцы и все-все-все выкладывали чёрные фотокарточки на своих страницах в социальных сетях? Так вот, речь сейчас пойдёт не об этом. Есть в этой истории и другие примеры, которые носят, смеем предположить, слегка гипертрофированный характер.

НБА всерьёз задумалась над тем, чтобы не возобновлять сезон. Представители баскетбольной ассоциации боятся, что спортивные дела могут негативно отразиться на движении BLM. Окончательного решения по данному вопросу нет. Инициатива находится лишь на стадии обсуждения. Правда, учитывая то, с какой страстью баскетболисты поддержали все последние события, можно ожидать от них всё что угодно.

Следующая история тоже произошла в Америке, в эпицентре всех последних событий. На самой популярной гоночной серии США NASCAR Cup Series была обнаружена белая верёвка с петлёй. Обратил на неё внимание единственный в пелотоне темнокожий гонщик Дарнелл Бабба Уоллес. Он за несколько дней до гонки просил у организаторов убрать с заездов флаги конфедератов, которые используются обычно расистами. Возможно, своей просьбой он кого-то рассердил. Такую позицию поддержали в том числе и организаторы гонки, которые призвали открыть расследование и уволить каждого, кто хоть как-то имел отношение к этому делу. Дальше — больше.

Interesting. Seems like a publicity stunt more each hour. What happened to the rest of Bubba Smolletts noose like object featured in every garage stall? pic.twitter.com/rznyuC7sJb — WSR_FlipFlopFish (@FlipFlopFish4) June 23, 2020

Чемпионат не стали отменять, но искупить вину перед оскорблённым всё же нужно было. Для этого NASCAR провела целую церемонию: пилоты окружили болид с Баббой, а затем стройной колонной проводили его по трассе.

We are one family.



One NASCAR. pic.twitter.com/Y1IRI5qpRe — NASCAR (@NASCAR) June 22, 2020

А чтобы обид совсем уж не осталось, к расследованию подключили ФБР. И они помогли. В итоге выяснилось, что эта верёвка служит для того, чтобы с её помощью поднимать двери боксов. Как могли организаторы забыть, что это за приспособление, — загадка. Из-за одной верёвки в итоге пришлось разыграть целый спектакль.

Болельщику английской команды «Бёрнли» повезло в этом отношении меньше. В рамках 30-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Бёрнли». Главное же событие этого матча произошло не на поле, а над ним. Перед стартом матча, пока все игроки вставали на одно колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter, кто-то запустил над стадионом «Этихад» кукурузник с баннером White lives matter Burnley! («Жизни белых имеют значение, «Бёрнли»!»). Сказать, что эту акцию восприняли в штыки — не сказать ничего. Кто только в осуждающей манере ни отозвался на этот счёт. Однако организаторов альтернативной акции нисколько не смутила волна возмущений. Джейк Хеппл (так зовут парня) на странице в Facebook признался в содеянном и сказал, что извиняться не собирается.

Andrew Yates/www.imago-images.deGlobal Look Press

Полиция открыла расследование в отношении 24-летнего болельщика «Бёрнли», но в итоге со стороны правоохранительных органов никаких санкций не последовало. А вот футбольный клуб выписал бан болельщику на посещение матчей. Но более существенное наказание пришло с работы. Компания Paradigm Precision, в которой Джейк работал сварщиком, приняла решение уволить сотрудника. Вслед за ним работы лишилась и его девушка.

Все эти примеры невольно наталкивают на мысль: а не сделает ли нас это движение заложниками ситуации? Раз сегодня одни готовы отказаться от соревнований, то следует ли ожидать, что завтра при вызове в национальную сборную будет отдаваться предпочтение темнокожим? Вот бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Куинтон Форчун уже успел намекнуть, что было бы неплохо, если бы было больше темнокожих тренеров в футболе. А то из-за цвета кожи им тяжело устроиться на работу. NASCAR, ты где? Мы нашли для тебя занятие!

Как бы с потоком истеричности вокруг этой темы не скатиться в крайности. Спортивная общественность (да и не только) должна осознать, что жизни всех людей одинаково равны. А в спорте в первую очередь должен преобладать здравый (спортивный) смысл.