Помните акцию футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ) с надписями Black Lives Matter вместо фамилий? А как баскетболисты Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) призывали к правосудию? А как теннисисты, борцы и все-все-все выкладывали чёрные фотокарточки на своих страницах в социальных сетях? Так вот, речь сейчас пойдёт не об этом. Есть в этой истории и другие примеры, которые носят, смеем предположить, слегка гипертрофированный характер.

НБА всерьёз задумалась над тем, чтобы не возобновлять сезон. Представители баскетбольной ассоциации боятся, что спортивные дела могут негативно отразиться на движении BLM. Окончательного решения по данному вопросу нет. Инициатива находится лишь на стадии обсуждения. Правда, учитывая то, с какой страстью баскетболисты поддержали все последние события, можно ожидать от них всё что угодно.

Следующая история тоже произошла в Америке, в эпицентре всех последних событий. На самой популярной гоночной серии США NASCAR Cup Series была обнаружена белая верёвка с петлёй. Обратил на неё внимание единственный в пелотоне темнокожий гонщик Дарнелл Бабба Уоллес. Он за несколько дней до гонки просил у организаторов убрать с заездов флаги конфедератов, которые используются обычно расистами. Возможно, своей просьбой он кого-то рассердил. Такую позицию поддержали в том числе и организаторы гонки, которые призвали открыть расследование и уволить каждого, кто хоть как-то имел отношение к этому делу. Дальше — больше.