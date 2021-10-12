Нурмагомедов оценил гол Джикии в матче со Словенией
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:25, 12 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на гол, забитый футболистом сборной России Георгием Джикией в матче восьмого тура отборочного этапа Чемпионата мира — 2022 со сборной Словении. Своими эмоциями боец ММА поделился в Instagram.
Встреча сборных России и Словении прошла 11 октября. Россияне выиграли со счётом 2:1. Джикия забил гол на 34-й минуте встречи, отправив мяч в ворота соперников ударом через себя после подачи Алексея Миранчука.
Сам футболист заявил после этого, что у него была «простая задача — попасть по мячу и, желательно, по воротам». При этом Джикия отметил, что все его коллеги по команде «бились, как львы».
Ранее россияне одержали победу в матче со сборной Словакии. В настоящий момент они занимают первое место в группе Н с 19 очками после 8 встреч.
Сборной России осталось сыграть ещё два матча — дома с Кипром и на выезде с Хорватией. Игры пройдут 11 и 14 ноября.