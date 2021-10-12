Нурмагомедов оценил гол Джикии в матче со Словенией

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на гол, забитый футболистом сборной России Георгием Джикией в матче восьмого тура отборочного этапа Чемпионата мира — 2022 со сборной Словении. Своими эмоциями боец ММА поделился в Instagram.

Сахар убрал — и пошли удары, — написал Хабиб.

Встреча сборных России и Словении прошла 11 октября. Россияне выиграли со счётом 2:1. Джикия забил гол на 34-й минуте встречи, отправив мяч в ворота соперников ударом через себя после подачи Алексея Миранчука.

Сам футболист заявил после этого, что у него была «простая задача — попасть по мячу и, желательно, по воротам». При этом Джикия отметил, что все его коллеги по команде «бились, как львы».

Ранее россияне одержали победу в матче со сборной Словакии. В настоящий момент они занимают первое место в группе Н с 19 очками после 8 встреч.

Сборной России осталось сыграть ещё два матча — дома с Кипром и на выезде с Хорватией. Игры пройдут 11 и 14 ноября.