Новый футбольный сезон в России стартует 1 августа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна относительно решения о проведении полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

Спортивный функционер назвал клуб из Петербурга «тяжеловесом», который продавливает другие команды. Вы же прекрасно понимаете, что это, наверное, не так. Тогда о возобновлении чемпионата речи бы никто не вёл, а...