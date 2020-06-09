Новый футбольный сезон в России стартует 1 августа

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил даты следующего спортивного сезона, который стартует 1 августа 2020 года и завершится 30 июня 2021-го, сообщает пресс-служба союза.
Кроме того, утверждена дата открытия летнего трансферного окна — 26 июля. Аппарату РФС поручено согласовать длительность периода дозаявок с Международной федерацией футбола (ФИФА).
Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, а также календари турниров. Кроме того, было утверждено правило пяти замен в чемпионате и кубке страны, писал NEWS.ru
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