https://static.news.ru/photo/a73a11bc-e999-11e9-af36-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Новиков Фото: fcdynamo.ru

Руководство московского футбольного клуба «Динамо» назначило исполняющим обязанности главного тренера Кирилла Новикова.

Как сообщает пресс-служба москвичей, Новиков на данный момент возглавляет дубль «бело-голубых», который лидирует в молодёжном первенстве, и с 8 октября будет совмещать обе тренерские должности.

«Динамо» в турнирной таблице Российской премьер-лиги располагается на предпоследнем, 15-м месте.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Динамо» после поражения «Оренбургу» со счётом 0:2 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.