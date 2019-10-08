Руководство московского футбольного клуба «Динамо» назначило исполняющим обязанности главного тренера Кирилла Новикова.
Как сообщает пресс-служба москвичей, Новиков на данный момент возглавляет дубль «бело-голубых», который лидирует в молодёжном первенстве, и с 8 октября будет совмещать обе тренерские должности.
«Динамо» в турнирной таблице Российской премьер-лиги располагается на предпоследнем, 15-м месте.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Динамо» после поражения «Оренбургу» со счётом 0:2 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.
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