Новичок «Локо» Пабло рассказал о своей возможности перейти в «Краснодар»

https://static.news.ru/photo/0c533924-58da-11eb-9e0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: официальный сайт «Локомотива»

Новичок футбольного клуба «Локомотив» Пабло рассказал, что мог в своё время перейти в «Краснодар». Так, обсуждение этого вопроса состоялось в 2018 году.

Да, это правда. У нас был разговор с «Краснодаром» в 2018 году, но тогда я думал, что это не самый благоприятный момент, чтобы уходить. Сейчас я смотрю на многие вещи по-другому, — отметил Пабло, слова которого приводит пресс-служба «Локомотива».

Он также добавил, что сейчас «Краснодар» показывает себя с лучшей стороны. Футболист заверил, что тщательно следит за российским чемпионатом.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун успешно прибыл в расположение команды, которая в настоящее время проходит сборы в ОАЭ.

Известно, что некоторое время назад у игрока возникли проблемы с визой, из-за этого он позднее присоединился к команде. «Зенит» вылетел в Эмираты 15 января.