Not bad: Зеленский оценил ничью сборной Украины с Францией

https://static.news.ru/photo/b4c943e0-8d3d-11eb-a326-96000091f725_660.jpg Фото: JB Autissier via www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ничью футбольной сборной на выезде с командой Франции в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022. Запись он сделал на своей странице в Twitter.

Ничья на выезде с чемпионами мира — not bad (неплохо. — NEWS.ru). Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, добытым несмотря на солидные кадровые потери. Вперёд, Украина! — написал Зеленский.

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Украина и Франция сыграли со счётом 1:1 в ночь на 25 марта, это был первый тур квалификации к ЧМ-2022 в Катаре. На 19-й минуте счёт открыл Антуан Гризманн, а на 57-й мяч в свои ворота отправил француз Преснель Кимпембе.

В параллельном матче сборная России на выезде со счётом 3:1 обыграла Мальту, писал NEWS.ru.