Норвежские футболисты отметили подписание нового игрока секс-вечеринкой

Игроки норвежского футбольного клуба «Бранн» дружелюбно приняли в коллектив нового члена команды. Спортсмены закатили бурную вечеринку, пригласив четырёх девушек, сообщает Tv2.no.

Предполагалось, что 12 игроков просто соберутся вместе на ужин. Однако мероприятие не просто затянулось, оно вышло на новый уровень. В разгар вечеринки на стадион привели четырёх девушек немного старше 20 лет. Футболисты выпивали и занимались с девушками сексом и на арене, и в раздевалке. Некоторые спортсмены предпочли просто бегать по стадиону полуголыми. Мероприятие закончилось около 5 часов утра.

В клубе уже подтвердили факт случившегося, но руководство коллектива не собирается наказывать игроков за бурное времяпрепровождение. После 14 туров чемпионата Норвегии «Бранн» идёт на последнем, 16-м месте. В активе команды 7 очков (1 победа, 4 ничьих, 9 поражений).

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