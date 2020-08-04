35-летний центральный хавбек сборной Эквадора и футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа в эксклюзивном интервью NEWS.ru поделился впечатлениями от затянувшегося из-за пандемии сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), объяснил, почему нельзя было избежать «избиения ростовских юниоров», а также прокомментировал переход Александра Кокорина в московский «Спартак».

«Пауза в несколько месяцев — самый сложный период минувшего сезона»

— Как оцените итоги сезона, в котором «Сочи» дебютировал в премьер-лиге и сумел сохранить в ней место на следующий чемпионат?

— Действительно, это был очень тяжёлый сезон. Главное, что по его ходу игроки «Сочи» стали хорошо понимать друг друга на поле, а с полной самоотдачей на тренировках и физподготовкой у нас с первых дней всё было супер. Пришлось пережить очень непростое время, когда чемпионат был остановлен из-за коронавируса. Но финишный отрезок турнира после длительной паузы можно назвать для «Сочи» неплохим, потому что на поле мы проиграли только «Зениту» в Петербурге. Конечно, можно было выступить лучше и занять более высокое итоговое место, но, как известно, мы не смогли из-за карантина сыграть два последних матча с «Тамбовом» и «Крыльями Советов», в которых нам засчитали технические поражения.

— Лично вы не оказались в числе инфицированных во время этой вспышки эпидемии в команде?

— Нет, со мной всё в порядке. Но когда в «Сочи» ввели карантин, никто никуда не мог пойти и поехать, не было возможности выйти на тренировку. Это напомнило ситуацию, когда чемпионат временно остановили: тогда тоже всех отправили на самоизоляцию, и было очень тяжело без футбола.

Кристиан Нобоа cristhian_noboa/instagram.com

— Как долго пришлось восстанавливать физические и игровые кондиции после длительной коронапаузы?

— Это был, наверное, самый сложный период минувшего сезона. Конечно, во время карантина можно было поддерживать форму в домашних условиях, но когда ты спустя несколько месяцев снова выходишь на поле, то всё получается совершенно по-другому. Поэтому на первых порах общекомандные тренировки давались очень тяжело.

— Для «Сочи» сезон весь прошёл в экстремальных условиях — достаточно вспомнить, как команда собиралась буквально на ходу, и тогдашний главный тренер Александр Точилин лишь за несколько дней до первого официального матча получил существенную кадровую подмогу в лице нескольких игроков «Зенита». Вы присоединились к коллективу после четвёртого тура, игры с «Уфой». Каково было начинать чемпионат фактически с листа?

— Вы правы — нужно было в кратчайшие сроки привыкать к новой команде, новым игрокам, новому тренеру. В такой ситуации каждому футболисту важно думать и понимать, какая роль ему отводится в игровой схеме. Мы с самого начала старались понять, что от нас хочет главный тренер — поэтому, наверное, так быстро и сумели найти общий язык. И когда в середине сезона «Сочи» возглавил новый наставник, на первых же сборах в Турции все игроки снова старались правильно воспринимать его требования, а не просто формально выполнять тренировочные задания.

— Что сумел изменить в команде новый главный тренер Владимир Федотов, что нового он привнёс в игровой стиль «Сочи»?

— Оба тренера, с которыми мы работали в прошедшем сезоне, — хорошие специалисты. Безусловно, у каждого есть свои нюансы в тренировочном процессе, в тактических схемах, но самое главное, что и при Точилине, и при Федотове футболисты достаточно быстро нашли взаимопонимание на поле.

Футбольный клуб «Сочи»/vk.com

«Сочи многими чертами напоминает мой родной Гуаякиль»

— Лично у вас на коротком игровом интервале чемпионата после зимней паузы и до ухода на длительный карантин был весьма удачный отрезок — в пяти матчах вы забили два мяча и даже попали в число номинантов на звание лучшего игрока марта. В тот момент действительно было ощущение, что находитесь на пике формы?

— Да, отлично помню, что игра в тех матчах у меня шла, как и у всей нашей команды. Мы показывали очень качественный футбол, кроме того, в тот момент у нас почти не было травмированных. И мне тогда повреждения не мешали выходить на поле и показывать всё лучшее, на что я способен. Поэтому очень жаль, что «Сочи» не смог развить тот мартовский успех, поскольку чемпионат прервали из-за коронавируса. Кстати, в тот момент моя игра за «Сочи» привлекла внимание тренерского штаба сборной Эквадора, которые выходили со мной на связь.

— В свои 35 лет вы пока не готовы завершить выступления за национальную сборную? Силы играть на несколько фронтов ещё есть?

— Это сложный вопрос. Пока думаю только о том, чтобы быть максимально готовым к играм за клуб и стараться показывать в «Сочи» свой лучший футбол. А если тренеры эквадорской сборной пришлют мне вызов, хорошенько всё обдумаю. На данный момент склоняюсь к тому, чтобы сосредоточиться на выступлениях только за клуб в Российской премьер-лиге.

— Следующий сезон вы точно проведёте в «Сочи»?

— Да, когда я переходил туда из «Зенита», контракт был подписан на два года. Так что ещё один сезон я отыграю в «Сочи».

Футбольный клуб «Сочи»/vk.com

— Райские курортные условия Черноморского побережья не отвлекают от тренировочного процесса?

— В Сочи всё действительно просто супер! Можно сказать, этот город стал для меня родным. Вот сейчас плюс 32 градуса — красота! Я очень рад, что играю за клуб из такого замечательного города, который многими чертами напоминает мой родной Гуаякиль.

— Как вы относитесь к тому, что «Сочи» из-за большого количества игроков, перешедших из петербургского клуба, стали называть фарм-клубом «Зенита»?

— Спокойно. Когда я с несколькими партнёрами по казанскому «Рубину» оказался в «Ростове», многие начали шутить, что в премьер-лиге играет «Ростов» из Казани. А позже, после перехода нескольких футболистов в питерский клуб появились шутки про ростовский «Зенит». Поэтому сейчас нет смысла обращать внимание на подобные разговоры. Те игроки, которые, как и я, подписали полноценные контракты с «Сочи», играют именно за этот клуб и делают всё, чтобы принести ему максимальную пользу. И против «Зенита» мы играем так же, как и против других клубов — хотим выиграть.

— Как вы относитесь к переходу вашего партнёра по «Зениту» и «Сочи» Александра Кокорина в московский «Спартак»?

— Я разговаривал с Сашей на эту тему, и он сказал, что хотел этого перехода. Ему было тяжело оставаться в «Сочи». А что касается того, что перейти пришлось в ряды принципиального соперника «Зенита»... Просто нужно понимать, что мы — профессиональные футболисты, которые всегда ищут лучшее место работы. «Спартак» сделал Кокорину хорошее предложение, которое его устроило.

Футбольный клуб «Сочи»/vk.com

«Если бы согласились перенести матч с „Ростовом“, могли получить третье техническое поражение»

— Первый же официальный матч «Сочи» после рестарта сезона получился скандальным — это был тот самый разгром со счётом 10:1 ростовских юниоров, заменивших севшую на карантин основную команду. Вы в той игре участия не принимали, но как она смотрелась со стороны?

— Мы в любом случае с уважением относились и относимся к «Ростову». И понимаем, в какую ситуацию они попали, когда из-за вспышки эпидемии весь основной и резервный состав посадили на карантин. Но представьте, что было бы, если бы мы согласились на перенос того матча. Его отложили бы на 19 июля, то есть на дату между предпоследним и последним турами чемпионата. А «Сочи» свои игры в этих турах, как вы знаете, не смог провести — по той же причине, что и «Ростов» месяцем ранее. Теперь понимаете, что мы могли получить технические поражения не в двух, а в трёх матчах? А это значит, что сохранить место в премьер-лиге, возможно, в таком случае не удалось бы. Просто всем необходимо понимать, что коронавирус в ближайшее время никуда не денется, и всем клубам придётся приспосабливаться к этим условиям и быть готовыми к таким ситуациям, когда вся команда окажется на карантине.

— Видимо, руководство РПЛ как раз и руководствовалось нынешними реалиями, принимая решение внести в регламент чемпионата на следующий сезон отмену переносов матчей, если одна из команд не может набрать состав из-за коронавируса?

— Я думаю, премьер-лига поступила правильно, приняв такое решение. В противном случае, мы постоянно будем сталкиваться с такими ситуациями, когда кто-то будет просить перенести матч. И этих переносов может накопиться так много, что их попросту некогда будет доигрывать. А теперь в каждом клубе будут знать, что можно получить техническое поражение, и это поможет тренерам, игрокам и персоналу команд более тщательно соблюдать медицинский регламент и санитарные правила. В то же время я за то, чтобы максимально упростить процедуру допуска футболистов, сдавших отрицательные тесты на COVID-19. Если человек не инфицирован, то почему не дать ему возможность играть? Действовать нужно так же, как если бы это была обычная эпидемия гриппа: соблюдать все медицинские рекомендации, но не закрывать всю команду на карантин.

— Новый сезон в РПЛ стартует буквально через две недели после предыдущего. Это хорошо или есть большой минус в том, что вам не удалось толком отдохнуть?

— Знаете, мы уже и так слишком много отдыхали, когда была долгая пауза из-за коронавируса. Футбол — это наша работа, мы не должны говорить, что играем слишком часто, что уже устали и тому подобное. Надо просто выходить на поле и играть.

Футбольный клуб «Сочи»/vk.com

— Есть ли у «Сочи» потенциал, чтобы в следующем сезоне сделать шаг вперёд и занять место выше нынешнего 12-го?

— Большой плюс нашей команды в том, что мы успели сыграться и стать единым целым. Но очевидно, что нужно укрепить команду, потому что сейчас «Сочи», помимо Кокорина, покинули ещё несколько игроков, в частности, Андрей Мостовой и Александр Карапетян. То есть, из нападающих у нас остались только Дмитрий Полоз и Антон Заболотный. Наверняка руководство клуба будет искать хороших форвардов, которые помогут «Сочи» в следующем сезоне стать сильнее.