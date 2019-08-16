Московский «Спартак» подписал контракт с грузинским форвардом Николозом Кутателадзе.
17 августа футболист сыграет с ЦСКА в матче молодёжного первенства, сообщается на
18-летний Кутателадзе начал карьеру в пражской «Спарте», играл в «Лилле» и ПСЖ, а также был в составе грузинских юношеских сборных разных возрастов.
Ранее News.ru писал, что махачкалинский «Анжи» не смог приобрести нападающего Николоза Кутателадзе из-за запрета на регистрацию новых игроков.
У «Анжи» были проблемы с финансированием и выплатой зарплаты игрокам. Российский футбольный союз (РФС) по разрешении споров наложил на дагестанский клуб запрет на регистрацию новых футболистов. Это сделано в качестве обеспечительной меры.