https://static.news.ru/photo/f6b9b77c-c0e2-11e9-96ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/nikusha.9.23

Московский «Спартак» подписал контракт с грузинским форвардом Николозом Кутателадзе.

17 августа футболист сыграет с ЦСКА в матче молодёжного первенства, сообщается на сайте команды.

18-летний Кутателадзе начал карьеру в пражской «Спарте», играл в «Лилле» и ПСЖ, а также был в составе грузинских юношеских сборных разных возрастов.

Ранее News.ru писал, что махачкалинский «Анжи» не смог приобрести нападающего Николоза Кутателадзе из-за запрета на регистрацию новых игроков.

У «Анжи» были проблемы с финансированием и выплатой зарплаты игрокам. Российский футбольный союз (РФС) по разрешении споров наложил на дагестанский клуб запрет на регистрацию новых футболистов. Это сделано в качестве обеспечительной меры.