Футбольная национальная лига (ФНЛ) в этом сезоне, даже после досрочного завершения, не перестаёт удивлять. В клубе «Химки», например, вообще всё очень любопытно складывается — команда поднялась в высший дивизион, и тут началось самое интересное. NEWS.ru попытался понять, почему с клубом из Подмосковья возникает столько проблем.

Чтобы в этом разобраться, нужно уходить в истоки. «Химки» по факту являются довольно молодой командой, ставшей профессиональной в 1997 году. А через три года подмосковный коллектив уже вошёл в первый дивизион. На самом-то деле у «Химок» всё шло довольно неплохо, пусть и до середины 2000-х нестабильно, но в команду приходили интересные футболисты, в том числе Павел Погребняк, Андрей Тихонов и Роман Березовский. Что, собственно, клуб и спасло. В 2005 году команда вышла в финал Кубка России, а в следующем добилась повышения до Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). «Химки» провели три сезона в высшем дивизионе, и всё это время находились внизу турнирной таблицы. И вот тут начинается самое увлекательное: клуб, зависимый целиком и полностью от бюджета Московской области, снова оказывается в Футбольной национальной лиге.

Более того, в сезоне 2014/15 «Химки» пробили дно, попав в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), но зато после этого команда будто заново родилась. На данный момент мы видим, что клуб делит второе место турнирной таблицы ФНЛ с «Чертаново» и имеет все шансы на выход в Российскую премьер-лигу, — так бы я написала ещё несколько недель назад, но только не сейчас. В настоящее время мы видим следующую картину: пять игроков покинули расположение команды по истечении контрактов, затем клуб расстался с итальянским специалистом по физической подготовке Серджио Джовани, а потом и вовсе объявил о смене юридического лица. Возникает один вопрос: что происходит? Ответ, как оказалось, довольно прост: «Химки» смогут выступать в РПЛ только при условии нахождения спонсора. То есть в высшем дивизионе играть за госбюджет нельзя, а в ФНЛ, получается, можно?

В любом случае, сейчас и время такое, что спорт уступает социальному сектору и медицине. Можно «Химкам» даже посочувствовать, но все знают, что корректировка бюджета прошла ещё зимой, когда о существовании различных видов коронавируса слышали из учебников биологии. И как мы знаем, именно зимой с клуба сняли задачу выхода в Премьер-лигу. Именно из-за этого главный тренер Андрей Талалаев покинул свой пост.

Кстати, об этом ранее заявил генеральный директор команды Василий Иванов в эфире «Матч ТВ».

Перед сезоном была поставлена задача по выходу в Премьер-лигу. Мы к этому шли, но зимой вектор поменялся, — сказал Иванов.

fckhimki.com

Действительно, уже после завершения сезона министр спорта московской области Роман Терюшков рассказал, что «Химки» будут постепенно идти к этому важному шагу, ведь никому не хочется бороться только за выживание (как это было на протяжении трёх лет). Забавно. То есть, когда на твой стадион приезжают лидеры чемпионата с толпой болельщиков, которые добровольно несут и везут в кассу деньги — это «бороться за выживание»? Или когда вместо полутора тысяч ваших болельщиков (столько, по официальным данным, было на игре с «Томью» ) на стадион будут приходить в 10, а то и в 20 раз больше?

Интересно, какие в таком случае стояли задачи перед клубом? Найти инвестора? Отлично, на заседании, где, кстати, не присутствовал руководитель команды Василий Иванов, было принято решение о создании нового юридического лица, которое пойдёт за лицензированием в ФНЛ. Содержать клуб будут за счёт Сергея Ломакина (владельца сети магазинов «Копейка», Fix Price, Modic, ему также принадлежит латвийский футбольный клуб «Рига» и кипрский «Пафос»), инфраструктуру и стадион — за счёт бюджета области.

Всё неплохо, кроме одного — «Химки» вновь останутся в ФНЛ. Но и тут всё объяснимо: структуры Ломакина просто-напросто не готовы финансировать клуб на уровне РПЛ. Вопрос участия клуба в высшем дивизионе Ломакиным не рассматривается. А сам клуб ничего не может сказать, потому что финансов нет даже для участия в ФНЛ. Держитесь там, как говорится.

Но какой болельщик в новом сезоне станет отбрасывать в сторону свои дела, просить прощения у жены и с фразой «Дорогая, у меня эти дни» бежать на стадион ради клуба, который добровольно отказался от нового уровня борьбы? Странно отказываться от трансляций и денег, которые бы приносили федеральное телевидение, сама лига и те же спонсоры (как существующие, так и возможные). Но самое забавное — говорить об этом после того, как клуб прошёл лицензирование и уже готов перейти на новый уровень. Очень странно добровольно избегать РПЛ и странно, что теперь из-за «Химок» страдает то же «Чертаново», которое могло бы заменить химчан.

ФК «ЧЕРТАНОВО»/vk.com

«Чертаново» с третьего места не получит путёвку в РПЛ вместо «Химок» — в высшем дивизионе останется предпоследняя команда. Такое решение принял исполком РФС: если «Ротор» или «Химки» не проходят лицензирование, приоритет — у 15-16-й команд РПЛ. А директор «Чертаново» Николай Ларин несколько раз утверждал, что команда не откажется от участия в чемпионате России, если выйдет туда по спортивному принципу. Так что жаль как раз больше всего именно этих ребят.

Советский и российский тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru уверен, что проблема нынешних «Химок» заключается в руководстве, которое ставит перед собой задачи всех обыгрывать, понимая, что фактически это невозможно.

Рассуждая со спортивной точки зрения, футболистам и тренерам, конечно, хотелось бы играть в премьер-лиге, но руководство клуба беспокоится об экономических вопросах. И решение остаться в ФНЛ связано, в первую очередь, с этим. Но давайте посмотрим с точки зрения расходов: в первой лиге играть недёшево как минимум потому, что перелётов по России больше, в РПЛ можно получить процент от телевидения, хоть он и мизерный. Мои коллеги и друзья, с которыми мы обсуждали этот вопрос, считают, что во многом это связано с амбициями руководства — если команда выходит в высший дивизион, то обязательно должна бороться чуть ли не за еврокубки. Поэтому надо обязательно купить дорогих игроков и повысить «кратно» зарплату. Бывало, когда коллектив из первой лиги выходил в высший дивизион, практически не меняя состав, и попадал в еврокубки — это просто дело случая. Гаджи Гаджиев советский и российский тренер советский и российский тренер

По словам Гаджиева, можно и не исходить из того, что нужно обязательно всех выигрывать. При хорошей подготовке и организации можно побороться за десятку, на стадион приедут «Спартак», чемпион «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», болельщики смогут увидеть классные команды, можно собрать больше зрителей на трибунах при соответствующей работе с ними.