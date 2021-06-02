Нет политики: футбольный агент о решении Дании не допускать Россию до Евро

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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал окончательное решение Дании не допускать российских болельщиков до матчей группового этапа чемпионата Европы-2020. По его словам, это никак не связано с политической ситуацией.

Я бы точно не стал искать в этом политическую подоплёку, хотя для Дании такое решение даже лучше. Если быть объективным, то дело не в болельщиках. Некоторых людей, имеющих визы, не пускают в Европу. Мало вакцинируются, плюс в России не уменьшается количество заболевших, — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.

Как он утверждает, в России мало жителей обращают внимание на вирус, отсюда и подобное отношение со стороны Европы.

Ранее Датская футбольная ассоциация по этому вопросу обратилась в местное Министерство иностранных дел, которое приняло решение не делать исключения на пересечение границ для российских фанатов. Посольство Дании добавило, что ограничения распространяются на любой вид путешествий в страну.